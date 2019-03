por wdf » Hoy, 15:43

no sé si debería pagar o no por ver la F1. Lo que sí digo es que en España cada carrera te sale por un ojo de la cara, teniendo en cuenta que lo normal es tener dos carreras al mes divides el precio que te toca pagar por mes y es una barbaridad.



7€ el canal de F1, si sólo fuera eso ya te saldría una carrera por 3.5€. Pero no puedes tener sólo ese canal, si no que tienes que tener no sé que paquete. En fin...



El fútbol que es un deporte con muchísimos más seguidores cada partido sale a la décima parte seguramente. Cuantos partidos de fútbol se juega al mes teniendo en cuenta que cada jornada ya se juegan 10, más la champions, más la copa, más partidos de otras ligas (inglaterra, alemania, etc.). Nunca he hecho la cuenta, pero seguro que cada partido salen a menos de 1€ en Movistar, bastante menos incluso diría yo.



Es un completo sin sentido, tienes un deporte con menos seguidores y mucho más caro. Cierto es que desconozco si el canal de F1 en España retransmite otras categorías a parte de la F2 o F3, con lo cual el precio por carrera disminuiría, pero tampoco he contado los partidos de 2º división que también se retransmite en el paquete fútbol.