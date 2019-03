por Rednal Aron » Hoy, 11:01

Ferrari está por delante, luego estamos nosotros por delante de Mercedes y luego hay una gran mitad de parrilla, estará apretado. McLaren y Williams son los rezagados

Más allá de sus declaraciones respecto a McLaren y Willians lo que me chirría es su afirmación al medio Speed Week en la que afirma que Red Bull está ya por en cima de Mercedes:No le tengo por tonto al bueno de Marko así que veo más sus palabras más en la línea de exaltación de su apuesta por Honda que resultado de un análisis veraz de lo visto hasta ahora en pretemporada. Ojalá les vaya fenomenal y este año disfrutemos de una lucha apretada por el campeonato entre tres equipos pero de momento a RedBull lo veo un escalón por debajo (Las declaraciones de Tanabe reconociendo problemas en el empaquetado de la UP no son nada halagüeñas).Respecto a Willians y McLaren el año pasado daba pena verlos aunque del último me ha sorprendido tanto su velocidad a una vuelta como el ritmo mostrado en simulación de carrera en el último día de ensayos.Como siempre, la prueba del algodón en Australia.