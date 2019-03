por GTO » Hoy, 16:57



El patrocinio encubierto no coló

14 años burlando la ley

QUITAN EL 'APELLIDO' DE MISSION WINNOWEl gol que Ferrari le ha intentado meter a la Fórmula 1 (y la UE) con su esloganFerrari ha decidido eliminar la marca Philip Morris del nombre oficial del equipo como así se ha hecho oficial en la lista lanzada por la FIA de cara al primer gran premio de la temporadaFoto: El SF90 durante los entrenamientos de Barcelona. (EFE)El SF90 durante los entrenamientos de Barcelona. (EFE)Pronto ha empezado la polémica en la Fórmula 1. Ferrari ha decidido eliminar la marca Philip Morris del nombre oficial del equipo como así se ha hecho oficial en la lista lanzada por la FIA de cara al primer gran premio de la temporada en Australia. El nombre que aparece es Scuderia Ferrari y no Scuderia Ferrari Mission Winnow como habían anunciado por todo lo alto en la presentación del SF90. Podría ser un cambio por cautela o detrás de esto podría estar la investigación que abrieron, primero Australia y posteriormente la Unión Europea por este nuevo patrocinio.Mission Winnow (ganar ahora) es una campaña lanzada por Philip Morris para promover su investigación sobre el desarrollo de “alternativas menos dañinas para los cigarrillos". Aparece en el monoplaza de Ferrari desde el pasado GP de Japón pero desde la prueba en el país nipón hasta Abu Dabi, última carrera del mundial, curiosamente nadie entró a valorar este nuevo complemento del monoplaza. La tabacalera es socio a largo plazo de Ferrari y es la compañía fabricante de los cigarillos Marlboro, que se promocionaron desde 1984 en los vehículos de Ferrari. Uno de los patrocinadores más importantes de la Scuderia.El lío saltó hace un mes aproximadamente cuando Australia decidió abrir una investigación por una posible vulneración de la ley de publicidad del tabaco. En la Scuderia no le dieron importancia pero toda la bola creció cuando entró en acción la Unión Europea. El problema de este patrocinio ha sido la similitud de logo Mission Winnow con la M de Marlboro. Un patrocinio encubierto que intentó burlar la ley pero que finalmente, aún sin la resolución, parece que la escudería italiana ha preferido eliminar para evitar problemas mayores.La Union Europea ya avisó que que estudiarían el tema de forma detenida. “La comisión sigue de cerca el cumplimiento de las prohibiciones de patrocinio y publicidad según lo previsto en la directiva sobre publicidad del tabaco, también en el contexto de la Fórmula 1”, aseguró un portavoz. “Recientemente la industria tabacalera ha dado a conocer a la comisión sus dos nuevas iniciativas, Mission Winnow (Philip Morris, Ferrari) y A Better Tomorrow (BAT, McLaren), y requerirán un examen más detenido.”, concluyó el miembro de la comisión.Tras este problema Philip Morris ya se defendieron en su web. "La industria del tabaco es un espacio altamente regulado y nosotros siempre respetamos las leyes que tienen que ver con nuestras actividades. Esta campaña no es diferente y respeta todas las leyes, incluidas aquellas sobre publicidad y promoción de productos de tabaco. La campaña no publicita ni promociona ningún producto de la marca", explicaron. Los de Woking, para defender su alianza con BAT, aseguraron que su unión se trataba únicamente en su aspecto tecnológico y no tenía nada que ver con el tabaco. "Su compañía ha cambiado, se ha movido y se está mudando a nuevas áreas. Busca innovar. Lo que ocurrió hace 10, 15 ó 20 años… el mundo es un lugar diferente, su paisaje ha cambiado y la Fórmula 1 es una buena plataforma para ellos", aseguró Zak Brown en la presentación del MCL34.La presentación del Ferrari de 2010 con el estampado del código de barras en el chasis.Esta limitación legal con las tabacaleras se impuso en 2005 y, desde hace 14 años, el patrocinio de Marlboro en los distintos Ferrari ha sido un trabajo constante para intentar saltarse o burlar la ley. La relación comercial entre la tabacalera y la escudería italiana se remonta a 1984 cuando aparece por primera vez el logo de Marlboro. No es la primera vez que la Scuderia ha tenido problemas similares. Primero los italianos nombraron a su equipo Scuderia Ferrari Marlboro. Posteriormente, a los de Maranello se les prohibió lucir las letras Marlboro en el monoplaza y en el mono de los pilotos...Pero ante las imposiciones de la Unión Europea, comenzaría un juego con la ley que ha llegado hasta este día. Desde estampar el código de barras de las cajetillas en varias partes del monoplaza (que tuvieron que eliminar en 2011 por la presión legal) hasta crear un logo muy similiar en forma y color para mandar un mensaje subliminal al público y contentar a uno de sus mayores patrocinios. Una historia que ahora ha añadido un nuevo capítulo y que veremos que nos tiene preparado en el próximo Philip Morris para volver a regatear a la justicia.