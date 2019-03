por GTO » Hoy, 17:24

Un astronauta fotografía circuitos de Fórmula 1 desde el espacioEl estadounidense Drew Feustel aprovecha una misión para capturar trazadosComparte con los aficionados la vista aérea de las pistas del MundialUn astronauta fotografía circuitos de F1 desde el espacio - SoyMotor.comVista aérea de Paul RicardEl astronauta estadounidense Drew Feustel ha vuelto de su última misión en la Estación Espacial Internacional, en la que estuvo seis meses, de marzo a septiembre. Aunque trabaja para la NASA desde el año 2000, su última expedición ha sido quizás la más especial, pues ha podido disfrutar de la Fórmula 1 desde las alturas, capturar algunos de los circuitos del calendario con su cámara e incluso disfrutar de las carreras.Drew Feustel, un gran apasionado de las carreras, fue el comandante de la expedición 56 en la Estación Espacial Internacional. Durante su misión, en sus ratos libres, se dedicó a capturar desde las alturas circuitos de IndyCar, F1 y MotoGP."Siempre fui un aficionado a las carreras, seguía la IndyCar, la Fórmula 1 y MotoGP y todavía lo hago. Me mantengo al día con las categorías, los equipos y pilotos y por eso me pasé mi tiempo en el espacio sacando fotos a toda la temporada 2018, a todos los circuitos. En los fines de semana de carrera, publicaba una imagen del trazado y luego veía la carrera. Era como un hobby cuando estaba allí", ha comentado Feustel en declaraciones para Hot Rod Network.Fotografiar los circuitos no fue fácil, según explica el astronauta. Él solía transmitir las coordenadas de los circuitos a personal de tierra y ellos les recomendaban el mejor momento para capturar los circuitos."Las fotografías las hacía en mi tiempo libre, por las noches o los fines de semana, en mitad de la noche o cuando fuera, cuando sabía que iba a pasar por encima de un circuito, lo planeaba antes de que llegara el día, para tener tiempo libre y usar cinco minutos para capturar el circuito por el que pasaba. Luego volvía al trabajo. Logré sacar fotos a todos", ha relatado para terminar.Circuit de Barcelona-CatalunyaBaréinYas MarinaInterlagosMéxicoCircuito de las AméricasSuzukaSochiMarina BayMonzaSpaHockenheimSilverstoneRed Bull RingMontrealMónacoBakúShangháiAlbert ParkHungaroring