GTO escribió: Pues si Alonso dice que es lo del año pasado, me da por pensar de que no...

No es que ferrari haya sido intratable, si no que Mercedes no ha estado sobrado como otros años.

Creo que esta vez ferrari sí que empieza la temporada claramente superior, pero la cuestión es, ¿cuánto les durará?

En realidad Mercedes sólo ha ido a cuchillo una vez y se ha quedado a tres milésimas de Ferrari. Por una parte veo que los de Maranello tienen un gran coche pero por otra no me fío de Mercedes.La clave será el desarrollo a lo largo del año. Si Mercedes hace lo de cada año, a partir de UK no le van a ver el pelo. Si Ferrari mejora su desarrollo, puede que luchen hasta el final. Por mí, que luchen hasta el ultimo gran premio. Ya es mucho tiempo viendo monopolios.