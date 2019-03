por AriVatanenF1 » Ayer, 21:58

Dos cosas que destaco: la primera que me parece increíble que un equipo tenga tanto dinero como para permitirse hacer TRES coches diferentes. Es completamente demencial.



La segunda, para mí esto es un síntoma de que están perdidos. Que un equipo lleve un coche nuevo a la primera carrera significa que el que han tenido en los test no ha funcionado como esperaban. Ya avisamos con que Mercedes no se quedaría de brazos cruzados pero lo cierto es que esto me sorprende incluso a mí, que me fiaba cero de ellos.



También puede ser que lo tuvieran todo preparado y fuera este su plan desde el principio, lo cual para Ferrari sería demoledor si ven que incluso con el cochazo que tienen este año, no pueden estar a la altura.