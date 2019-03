por GTO » Hoy, 16:59

EN CONTRA DE LAS ALIANZASCyril Abiteboul: "Pronto no podrás ganar en la Fórmula 1 si no tienes un equipo B"De un tiempo a esta parte, la Fórmula 1 ha dejado de ser un deporte individual para convertirse en una categoría de alianzas. Pocos son los casos ya en los que un equipo no utiliza como "conejillo de indias" a otro para potenciar su progreso, estableciéndose con ello dos grupos dentro de la parrilla: las escuderías A y las B. A día de hoy, Ferrari bebe de Haas, Mercedes de Racing Point y Williams y Red Bull de Toro Rosso. Algo que deja al resto de equipos en una clara desventaja. Un hecho por el que ha sido preguntado el director general de Renault, Cyril Abiteboul, ya que no sería descabellado verles impregnándose de McLaren, a la cual motorizan en la actualidad. Sin embargo, el ingeniero galo ha descartado esta posibilidad, pues según él, no tendría claro quién ocuparía el papel A y quién el B. Asimismo, ha destacado que los equipos que se nutren de sus "subalternos" cuentan con una gran ventaja respecto a los que no lo hacen. Tanto es así que Ferrari, Mercedes y Red Bull-Honda tienen a 1.600 empleados en sus filas, mientras que Renault solo reúne a un total de 1.200 trabajadores entre sus fábricas de Enstone y Viry. Una diferencia casi insalvable."Ambos somos equipos iguales. ¿Quién sería el rey y quién el esclavo? Quizás hablemos con McLaren en algún momento, pero esta alianza nunca sería como la de Ferrari y Haas, la de Mercedes con Racing Point o la de Red Bull con Toro Rosso. De lo que no nos habíamos dado cuenta es de que algunos habían empezado esta carrera armamentística tan loca, especialmente Ferrari y Mercedes. Se trata de un deporte diferente, de un universo diferente. Nuestro plan era operar al nivel de los equipos punteros, pero han crecido casi a nuestro ritmo y con cifras tan locas que no podemos ni queremos seguir. Haas creó un precedente y a día de hoy es difícil volver a la situación de antes", ha comentado en palabras para la publicación alemana Auto Motor und Sport.El equipo Renault trabaja en su monoplazaHaas, el artífice de cambioPor otro lado, Abiteboul asegura que este cambio de tendencia en la categoría se inició con la llegada de Haas, que desde un primer momento se convirtió en el banco de pruebas de Ferrari, lo cual explica la contundente evolución del equipo italiano en las últimas temporadas. Según su criterio, la FIA debería reconocer que esta situación es algo real en la Fórmula 1 a día de hoy: "Para mí, hay una era anterior a Haas y otra posterior. Este equipo cambió la Fórmula 1, posiblemente para siempre. Diez escuderías se han convertido en cuatro o cinco. Eso es algo en lo que no pensamos. Pronto no vas a poder ganar si no tienes un equipo B. Antes de vencer a Ferrari, tengo que superar a Haas. Esta situación es muy grave, y no solo es un problemas para nosotros, sino para todo el mundo que no se puede permitir este modelo. No sé cómo parar esta carrera armamentística y a estos equipos satélite. La FIA debe reconocer que existe. No queremos ser parte de una Fórmula 1 así", ha proseguido.Entretanto, el que fuera director de Caterham también ha querido hacer referencia al techo presupuestario planteado para el año 2021, el cual cree que puede resultar aún más perjudicial para ellos, ya que potenciará las alianzas y dejará en un segundo plano a aquellos equipos que compiten por sí solos. De hecho, no duda en aseverar que podría hacerles perder cualquier opción de cara a un futuro: "No creo que el techo presupuestario de 2021 vaya a ayudar, sino todo lo contrario, pues si tienes menos dinero y recursos, un equipo puede concentrarse en la aerodinámica y el otro, en el chasis. Hará que las alianzas sean fantásticas. Si estás aislado como nosotros, no tienes opción", expresa el francés.Máxima igualdad en la zona mediaPara finalizar, Cyril Abiteboul ha hablado acerca de sus impresiones de cara a esta nueva temporada, la cual dará comienzo la próxima semana en el circuito de Melbourne. Para el galo, la zona media de la parrilla está más compactada que nunca, lo que dificultará la pelea tanto en la jornada de los sábados en la sesión clasificación (la Q3 se venderá muy cara) como el domingo en la zona de los puntos, pues cualquier mínimo error puede llevarte a perder muchas posiciones. Del mismo modo, se muestra satisfecho con la evolución del chasis, aunque admite que aún hay que aplicarle un importante número de mejoras al RS19 para acercarse al nivel de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Aun así, reconoce que hay que esperar a la próxima semana para ver dónde se encuentra exactamente el equipo austriaco, ya que los test no han desvelado la incertidumbre que acompaña a los hombres de Milton Keynes, cuya posición en estos momentos continúa siendo una incógnita para todos, sobre todo después de mostrar un rendimiento muy similar al de los equipos de la zona media de la parrilla, aunque se espera que den un significativo paso adelante en Australia, pues, a priori, su objetivo está en la zona alta de la tabla."El motor ha progresado como prometían las pruebas. Según nuestra estimación, la parrilla se ha compactado más, ya que casi no hay nada de diferencia entre nosotros, Toro Roso, Haas, Alfa Romeo y McLaren. Red Bull sigue siendo un misterio para todos. La estabilidad permite agrupar a los equipos, lo cual queda reflejado en los motores, donde ya no hay muchas diferencias. Es satisfactorio que el chasis haya tenido una buena base y que la correlación con el túnel del viento sea la correcta. En las curvas rápidas y de velocidad el equilibrio cambia de subviraje en entrada a una inestabilidad de la zona trasera desde el vértice. Hay que mejorar este coche para tener a Ferrari, Mercedes y Red Bull al alcance. A pesar de ello, estamos más cerca de la cabeza que antes. Hay que destacar que no hemos tenido ningún fallo en los test, solo algunos problemas menores como el DRS en la primera semana y los frenos en la segunda", ha añadido a modo de conclusión.