por GTO » Hoy, 17:29

Aunque a priori puede parecer simpática la idea, y que fomentaría que los pilotos dieran el maximo durante las ultimas vueltas de la carrera, una reflexión sobre el tema me hace pensar que solo seria un punto más para el que tenga el coche más rapido.

No me gusta, favorece al mas poderoso y va en contra de la igualdad en el campeonato.