PRESENTA LA 'GRADA CS55' PARA EL GP DE ESPAÑAPor qué Sainz alucina con los monoplazas más rápidos de la historia de la Fórmula 1El español ofrece un panorama más optimista para McLaren en el arranque del campeonato, aunque aún desconoce la posición real del MCL34 en una "parrilla muy apretada"Carlos Sainz ya está en capilla y a punto de partir hacia su primera carrera con McLaren en la Fórmula 1, el próximo Gran Premio de Australia. Pero antes de volar a Melbourne quiso presentar un año más su 'Grada CS55', una iniciativa con el equipo británico y Estrella Galicia 0.0 que ofrece 1.200 entradas para el Gran Premio de España a un precio reducido (99 euros) en la grada de la curva 5 de Montmeló.Con la pretemporada ya cerrada, Sainz anticipa una situación más optimista para McLaren en relación al pasado año. "Ochocientas setenta y tres vueltas quiere decir que el equipo ha llegado mejor preparado a estos test de invierno, que ha aprendido de errores pasados y del año pasado, que tuvo un inicio de año duro para el equipo. Vamos a Australia mejor preparados, conociendo mejor el coche, conociendo mejor sus áreas de mejora, y eso nos da motivación y un poco más de calma por saber que se han cubierto los pasos", explica. Hasta aquí el primer balance. "Todavía es pronto para decir dónde vamos a estar en Australia, pero prefiero llegar con ochocientas y pico vueltas que las cuatrocientas del año pasado".Lo que diga Marko...Eso sí, Helmut Marko se atrevía a colocar recientemente a McLaren solo con Williams por detrás ante lo visto en Montmeló. ¿Qué piensa el piloto? "Todo el mundo tiene derecho a hacer opiniones y predicciones, que es lo que llevamos haciendo todos estas dos semanas. Son sus números los que le han llevado a decir eso, no hay nada que objetar a lo que él piense. Por mi parte sí puedo decir lo qué sé yo, y es que no sé dónde vamos a estar. Se han dado más vueltas que ningún otro año, sé que los tres equipos punteros están por delante, pero sé que la parrilla está tremendamente apretada por lo que he podido ver. Decir si somos sextos o novenos es imposible. Yo más o menos sé donde está cada uno, y es muy parecido al año pasado. Voy más por 'feeling', y este me dice que el año pasado Haas era un equipo de mitad de parrilla que estaba un paso muy por delante de los demás. No pudieron aprovecharlo, pero en clasificación el Haas era muy rápido y en Barcelona y Australia el año pasado fue muy bien. Podrían dar una sorpresa o igual más. Y ya está, el resto estamos muy apretados. No sabemos lo que lleva Renault, Alfa Romeo o Force India, ni el paquete que dicen que van a traer para Australia… Como no sabemos todo esto, no sabemos quién esta delante o detrás por mucho que hayas mirado simulaciones de carrera o de 'quali'. Hoy puedes hacer tantas cosas para guardarte o sacarte una décima de la manga...".Bien, por lo menos, qué ha visto Sainz en el MCL34. Porque la primera semana fue confusa para el equipo, pero el panorama varió sensiblemente al terminar la pretemporada. "En la primera semana estuvimos investigando el coche, haciendo cambios de ‘set up’ muy grandes para ver la dirección correcta a tomar. La segunda semana, una vez entendimos un poco mejor el coche, pusimos más o menos en él todo lo que habíamos aprendido para ver dónde estábamos realmente. Y sí, hubo mucho progreso de la primera semana a la segunda, no puedo negarlo, y eso que no trajimos nada nuevo de aerodinámica. Fue solo al entender el coche, la puesta a punto y la conducción. Puedo decir que la segunda semana fue bastante más positiva que la primera. Para el resto del año, dependerá de dónde empecemos. A mí me importará más que el equipo acabe el año por delante de donde lo empezó, ver una progresión de la primera carrera a la última, que fue uno de los puntos negativos del año pasado".¿Qué pasa con el Ferrari?También parece que Sainz confirma la progresión de Renault con su unidad de potencia. "Valoro que Renault ha dado un paso adelante, que se nota, y a nosotros nos ha venido bien, seguro. No hay que engañarse, los kilovatios o Cv de este año nos van a echar una mano. Lo que hay que ver ahora es, cuando todo el mundo dé máxima potencia en Australia, cuánto nos ha acercado a nuestros rivales directos. Si seguimos por detrás o han dado un paso igual de grande que nosotros, y que nos dejaría un margen de mejora".¿Y qué le parece el Ferrari de pretemporada a Sainz? Las imágenes espectaculares que han circulado con la vuelta rápida de Vettel ha llamado la atención por la eficacia del SF90. Analizando esas imágenes que Sainz ha visto, ¿es tan superior o no el coche italiano? "De momento, el Ferrari tiene un poco más de todo. No tiene nada que digas que tiene y tú no. Tiene ese segundo más por vuelta que nos pueden sacar, probablemente un poco más. Cuando ves una cámara 'on board' y ves ese segundo en las 15 curvas del circuito, te sale a media o una décima por curva. Tampoco te puede cambiar tanto de un coche a otro. La gracia de la F1 es que esa media décima por curva te suma un segundo y te parece una eternidad, esto es lo que hay que analizar y ver dónde tiene que mejorar nuestro coche. Pero, por mi parte, también hay que decir la Fórmula 1 es espectacular. Ver rodar a un coche en Barcelona en 1:16.2 con chicane, cuando hace 15 años sin chicanes los coches más rapidos de la historia sehacían 1.14, 1.15, te demuestra el nivel que hay ahora de tecnología y potencia de carga aerodinámica, y con un coche 150 kilos más pesado de lo que era hace diez o quince años. Deberíamos poner en valor esto, que los coches de este año son los más rápidos de la historia, como el año pasado, y los pilotos que los llevamos nos tenemos que esforzar para llegar a ese nivel. A ver si esto se destaca también en ámbito positivo, que es ese 1:16.2 de Vettel en Barcelona".Por último, los cambios reglamentarios para facilitar los adelantamientos. Solo los pilotos en la pista son capaces de calibrarlos. Después de lo experimentando en la pista, ¿cree Sainz que será más fácil adelantar ahora en la Fórmula 1? "Lo que hice es no atacar una decisión o un reglamento sin antes probarlo, me parecía extremadamente negativo e incluso desleal atacar sin dar oportunidad a probarla. ¿Por qué criticar una comida sin antes probarla? Decidí esperar a los tests. Te puedo decir que incluso en los test es difícil decirlo, porque nunca vas con la misma carga de combustible y neumáticos. Pero yo sí pude adelantar un par de coches, seguirles, y no me dio mala impresión. Cuánto mejor o peor es imposible de decir, porque habría que medirlo en décimas. Pero a mí me dio una impresión medianamente positiva en un circuito muy negativo para adelantamientos como Montmeló. Puede serlo Melbourne, así que hay que esperar tres o cuatro carreras para saberlo".