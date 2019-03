por GTO » 07 Marzo 2019, 22:58

ANTE LA PRESIÓN DE FERRARILewis Hamilton: "Ir al límite podría llevarnos a cometer más errores"La rivalidad entre Mercedes y Ferrari está alcanzando sus cotas más altas en la Fórmula 1. Si ya en 2018 ambas escuderías mantuvieron una intensa batalla, sobre todo durante la primera mitad de la campaña, la de este año se presenta como una lucha aún más cruenta. Los hombres de Maranello se han mostrado superiores a su rival más directo a lo largo de las dos semanas de test, pero no cabe duda de que el equipo alemán todavía guarda muchos ases bajo la manga. Uno de los protagonistas de este duelo, Lewis Hamilton, no ha dudado en asegurar que, si bien Mercedes debe pisar el acelerador a nivel de desarrollo y rendimiento, al mismo tiempo tiene que andarse con pies de plomo, pues cualquier error puede ser crucial para el equipo, especialmente en 2019, donde la igualdad parece máxima."El buen nivel de Ferrari nos pone las cosas más complicadas. Creo que ya el año pasado, como equipo, estábamos atrasados en lo que al rendimiento se refiere, y tuvimos que mejorar, pero ahora tenemos que llegar aún más lejos, lo cual significa que debemos exprimir todavía más nuestro rendimiento. Pero también tenemos que ser cuidadosos con esta situación, pues puede llevarnos por encima del límite y hacernos cometer errores. Tenemos el mejor equipo a nuestro alrededor y tenemos experiencia, ya que no es una coincidencia que seamos campeones del mundo, por lo que debemos ser diligentes y mantener el equilibrio. Aun así, como piloto, estoy convencido de que puedo averiguar cómo puedo sacar más del coche, aunque ahora mismo no tengo una respuesta", ha expresado en unas declaraciones recogidas por Motorsport.Hamilton en el pit lane de MontmelóFerrari parte con ventaja en 2019Por otro lado, el pentacampeón del mundo cree que esta presumible ventaja de Ferrari en la actualidad se debe a que ellos pudieron comenzar a desarrollar el coche con algo de antelación debido a su imposibilidad de lograr el título en el Campeonato de Constructores, por lo que los frutos de ese trabajo estarían llegando antes. No hay que olvidar que el propio Hamilton estimó hace unos días que la diferencia entre ambos equipos podría rondar las cinco décimas, lo cual significaría que los hombres de Brackley tienen una gran labor por delante si quieren llegar a tiempo a Australia: "Obviamente, durante el año tienes a un gran grupo de personas que están trabajando para ganar el Campeonato del Mundo, y si ves que no vas a ganar el título, no te preocupa sacar a parte del equipo antes para centrarte en la siguiente campaña", ha proseguido."Es muy probable que hayan comenzado a desarrollar este coche un mes antes que nosotros, al menos mientras presionábamos para ganar el Mundial, lo cual finalmente logramos. Así son las cosas, pues solo tienes una cierta cantidad de recursos que puedes usar y deseas asegurarte de que los aprovechas y ganas el Campeonato Mundial. Das un paso atrás y te aseguras de que el próximo año sea bueno, aunque lo haces sin saber si el próximo año será positivo, porque las reglas han cambiado, de modo que hay que tratar de encontrar un equilibrio. No me sorprendería si Ferrari tuviera más gente, porque en Italia no es fácil despedir a las personas. Aunque ya en 2018 llegaron con un coche que funcionó bien, lo han hecho aún mejor este año", añade.Autoestima altaEntretanto, el piloto británico no teme a sus rivales y se muestra muy confiado con el equipo, pues sus hombres ya le han demostrado en anteriores campañas que saben hacer frente a cualquier adversidad: "No nos importa el reto al que debamos hacer frente. Lucharemos. Solo significa que tenemos que trabajar más duro. Pero estoy realmente orgulloso de lo que nuestro equipo ha hecho hasta el día de hoy. No es que esté preocupado o decepcionado, sino todo lo contrario. Estamos increíblemente motivados y entusiasmados de que estamos trabajando tan duro como podemos, y además sabemos cómo mantenernos en la cima", señala para concluir.