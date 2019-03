por bigbossf1 » Ayer, 12:42

veo mucha preocupación con Williams, no es para menos, su situación no es nada buena, pero no es un equipo que vaya a caer ni que vayan a dejar caer tan facilmente, a parte del bono historico, williams tiene mucho de si para resistir, pero no es menos cierto que tanto Williams como Mclaren se han buscado los males ellos solos, no es culpa de la F1 que no hayan sabido gestionar lo que tenían, y en williams se ha venido notando desde que Claire tomó el mando. Mclaren es un cumulo de poco paciencia, mal mando y hacer caso a su señor Alonso, irse con Honda fue una idea correcta, dejar Honda fue una idea poco menos que nefasta, como Red Bull consiga hacer algo bueno con ellos será para verles las caras... Mclaren es un equipo muy fuerte aún, pero siendo clientes es complicado que lleguen a mucho.



Sobre los equipos B, pues lo que he dicho en otro hilo, es hacia donde va la F1, con sus equipos BG,clone,pseudo B,colaboraciones, etc... ahí, de momento el unico que se salva es Mclaren, y "williams" porque sus relaciones tiene con Mercedes un poco igual que Racing Point que ya veremos que pasa con ellos, no creo que Mercedes permita que Ferrari tenga un clone y un equipo B mientras ellos tengán solo equipos con colaboraciones especiales y luego está Renault que no tiene nada y ya veremos que hacen en el futuro, la F1, nos guste o no,seguirá ese camino, de equipos oficiales y satelite de varios tipos, clone,semiclone,B,etc... en parte está bien, porque aumenta calidad de los pilotos, hay equipos solidpos luchando, en parte está mal porque será dificil que entren equipos independientes y a parte pierden parte de su personalidad.