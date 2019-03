por Trupon » Ayer, 13:24

LA FIA APRUEBA EN SU CONSEJO MUNDIAL UNA NUEVA ETAPA PARA LA FÓRMULA 1

Sin apenas hacer ruido, una nueva etapa se avecina al Gran Circo, con una nueva normativa que abre un gran abanico de posibilidades.

POR SERGIO MARTÍNEZLlevados por el éxito en otros campeonatos y las posibilidades que ofrece tanto en materia de igualdad como, especialmente, de ahorro de costes, la Fórmula 1 se suma a las piezas conjuntas. Aun lejos de las 78 piezas que comparte un vehículo de DTM, sea del fabricante que sea, el Gran Circo ha dado un primer paso.Y es que la FIA ha aprobado en su último Consejo Mundial de deportes del Motor, reunido en Ginebra recientemente, la aprobación del lanzamiento de ofertas destinadas a cubrir la demanda de estas piezas comunes, donde las informaciones apuntan a que la caja de cambios será el primer paso en esta nueva etapa de la Fórmula 1.Esto no llega por sorpresa a la Fórmula 1, que ya lleva meses ideando el futuro reglamento técnico junto a la FIA. De hecho, antes de que la FIA aprobase el lanzamiento de estas ofertas, ya se conocía, no solo la búsqueda de una caja de cambios común, sino que Xtrac es el fabricante favorito para hacerse con el contrato.El año 2021 es el marcado para empezar con esta nueva etapa en Fórmula 1, con la llegada de un relativamente renovado reglamento técnico, no libre de polémica, tras conocerse que el deseo de los equipos de mantener las actuales unidades de potencia se impuso al de potenciales clientes y propia Fórmula 1, de buscar un esquema más sencillo que no supusiera una barrera de entrada.Dicho esto, también sorprende la ausencia de más decisiones sobre Fórmula 1 en un Consejo Mundial del mundo del motor, donde se acostumbra a tomar un gran número de decisiones, algunas de ellas por sorpresa.