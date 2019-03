por GTO » 11 Marzo 2019, 22:31

BINOTTO FICHARÍA A MICHAEL SCHUMACHEREl tirón de orejas de Ferrari (con un recuerdo envenenado) que hace de menos a VettelMattia Binotto se acordó de Schumacher y su liderazgo y se olvidó de la presencia de un Vettel que se juega todo este año y necesita la protección de su equipo más que nunca"Si pudiera elegir un piloto del pasado, contrataría a Michael Schumacher. Es un verdadero líder". Así de claro se mostró Mattia Binotto, jefe de Ferrari, en declaraciones a 'Corriere della Sera' cuando fue preguntado por la nueva alineación de la Scuderia esta temporada. Cero palabras de cariño para Sebastian Vettel y el pequeño tortazo del liderazgo. El italiano se acordó del piloto más laureado del gran circo que tantos éxitos dio al equipo y se olvidó de la presencia de un Vettel que se juega todo este año y necesita la protección de su equipo más que nunca. Algo que no ocurrió el año pasado con Maurizio Arrivabene.El alemán está, quizá, ante su último año en Ferrari (tiene contrato hasta 2020) si no consigue salir campeón y la presión es tremenda. Ahora, cualquier apoyo a su figura es vital para la confianza del tetracampeón del mundo por lo que recordar a los que ya no están es un bofetón a quien supuestamente debe tirar del carro de Maranello. El mensaje de la Scuderia al terminar los test de Barcelona fue el de que no hay líder y permitirán a Charles Leclerc luchar de tú a tú (algo que no comunicaron antes de los test...)."Estamos aquí para abrir un ciclo"Leclerc ha conseguido demostrar que se puede aclimatar a la perfección desde el primer día visto el rendimiento logrado en Montmeló. Pero Binotto no ha querido lanzar las campanas al vuelo con el joven piloto y ha recordado que es una apuesta de futuro. "Nuestro compromiso es darles un producto idéntico. Pero el enfoque con ellos es diferente: Charles es una inversión para nosotros. Pasa mucho tiempo con los ingenieros para seguir creciendo. Debe adquirir el vocabulario necesario para comunicarse en el equipo, y luego debe saber cómo funciona la máquina. Aprende rápido, es un chico inteligente".En esa visión de futuro de la Scuderia, Binotto no pudo evitar echar la vista atrás y recordar la época dorada junto a Michael Schumacher cuando consiguieron cinco títulos mundiales. “Ficharía a Schumacher ya no sólo para subirse al coche sino para estar en el equipo por su gran liderazgo. ¿Los cinco mundiales son irrepetibles? No, y Mercedes lo está demostrando. No estamos aquí para ganar una temporada, estamos aquí para abrir un ciclo", dijo.Con el gran vacío que dejó Michael, muchos tifosi vieron (primero en Fernando Alonso) en Vettel como el sustituto ideal de Schumacher para volver a conseguir ese ciclo ganador pero nada más lejos de la realidad y desde el equipo parecen reconocer la superioridad de su máximo rival estos años, Lewis Hamilton, al que ya comparan con el hexacampeón del mundo. "Es difícil hacer una comparación entre Lewis Hamilton y Schumi. Son dos personas opuestas. En personalidad, en talento y también en la forma de conducir, en todo". Ahora el apellido Schumacher vuelve a estar presente en Maranello pero en Ferrari no quieren apresurarse con el hijo del Káiser. “Es un gran placer, nos llena de alegría. Pero no nos apresuremos y evitemos las comparaciones”.Vettel durante los test en Barcelona. (Reuters)Ferrari: ahora o ¿nunca?Binotto, a finales de 2018, estuvo cerca de dejar Ferrari por las discrepancias con Maurizio Arrivabene sobre el rumbo del equipo y la presión que suponía estar un año más sin lograr el título. “Pensé que ya no podía hacer bien mi trabajo y lo hice saber. Y esto no solo fue una dificultad para mí, sino también para todo el grupo, porque si un director técnico no trabaja de la mejor manera, todo se refleja en aquellos a quienes coordina". Ahora le ha llegado la oportunidad de convertirse en director en el equipo de su corazón y no quiere desaprovecharla. “La cita fue una elección de la empresa. Y estoy agradecido a Ferrari por su confianza y estima. Otros equipos me han estado buscando porque mi experiencia tiene valor en la F1. Pero no, soy fan de Ferrari desde que era un niño. Nunca he pensado en otro equipo, excepto Ferrari ".El italiano tiene la presión añadida de estar más de una década sin reinar y, sobre todo, de afrontar la nueva gran normativa que llegará en 2021 (si es que aguanta estas dos temporadas). “Lo más difícil es centrarse en el hoy, pero también en el mañana y organizar una estructura lista para las reglas de 2021. Esto significa reducir el tiempo para que todo el grupo mire más allá. Este año tenemos un equipo que temporada tras temporada ha demostrado crecer. Porque cada año aprende, incluso de los errores. Y este proceso nos está llevando a tener un mejor monoplaza", dijo.“Nuestro monoplaza tiene una importante estabilidad aerodinámica, es predecible y constante a velocidad media y alta, con viento lateral, curvas y en las rectas. Es algo que hemos estado buscando porque fue una de las dificultades de la temporada pasada. Nos hemos forzado a hacer simulaciones para sacar problemas y obtener una mejor correlación de datos". Binotto, a pesar de reconocer que su nuevo SF90 estará a la altura, todavía ve a Mercedes un paso por delante. "Creo que el equipo a batir sigue siendo Mercedes. Tiene un grupo consolidado, sabe cómo construir un coche rápido, tiene recursos financieros, habilidades... Y si tuviera que enfrentarse a dificultades iniciales, las superará. Nosotros somos un grupo joven, conocemos nuestras metas, pero tendremos que demostrar que estamos unidos en las dificultades”. Lo que está claro es que de momento las dos grandes escuderías no quieren colgarse el cartel de favoritas. Pero la realidad es que este fin de semana en Australia alguien va a salir con él colgado en el cuello.