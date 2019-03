por GTO » 11 Marzo 2019, 22:41

Nueva temporada y nuevo compañero para Max Verstappen. El holandés afronta su primer año en Red Bull sin Daniel Ricciardo en el que espera conseguir acercarse al nivel de Mercedes y Ferrari y, por qué no, luchar por el título mundial de Fórmula 1 siempre que Honda lo permita. Su primer obstáculo será su nuevo acompañante en el equipo, Pierre Gasly. Pero parece que las apuestas no ponen muy bien al francés y, por si fuera poco, en su equipo le han echado tierra encima después de sus errores en los test de Barcelona.Si nos atenemos a todo lo visto durante estos últimos años, Verstappen se comerá al piloto galo. El de 21 años viene de un gran año donde ha consolidado su pilotaje y ha crecido en madurez más allá de inesperados capítulos fuera de la pista. El neerlandés consiguió dos victorias y se subió al podio en un total de 11 ocasiones. Mientras Ricciardo, uno de los mayores talentos de la parrilla, acabó lastrado por su coche y derrotado por el ritmo de 'Mad Max' al final del año. Ahora en el equipo hay una nueva pareja con un gran futuro por delante. Pero en Red Bull este año tienen más claro quien es líder del equipo y la apuesta para volver a ser campeones del mundo. Y precisamente Gasly no es el que entra en estos planes, de momento.Como en el mercado de valores, una serie de fundamentales anuncian una cotización al alza del próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1, incluso a quienes echen de menos a Fernando AlonsoUn Verstappen "más maduro"Después de un comienzo un tanto inestable en 2018, Verstappen terminó la temporada en forma y demostrando un pilotaje increíble. Ganó en Austria y México. También anotó, en la segunda mitad de la temporada, más puntos que todos, excepto el campeón del mundo Lewis Hamilton, gracias a cinco podios consecutivos en las últimas cinco carerras. Tanto fue el nivel mostrado que es uno de los candidatos al título a los ojos de muchas personas este año. Pero el holandés aún tiene margen de mejora y uno de sus aspectos a mejorar es la paciencia en la pista como asegura Helmut Marko.“Ya dio un paso muy positivo al concentrarse con sus test. Todo lo de antes de las carreras era un poco aburrido para él, lo veía como un deber. Ahora entiende que es muy importante su visión para que los ingenieros desarrollen el monoplaza. Tuvimos algunas discusiones y la paciencia es una cosa que seguro mejorará (en 2019). También entendió que si no puede ganar es importante ganar puntos, terminar las carreras. De lo contrario no ganarás un campeonato. Todavía es muy joven, pero es mucho más maduro y se siente feliz, con toda la visibilidad del motor, escuchamos en la radio que a veces no era feliz, y creo que tanto él como el equipo van con muchas cosas. Tenemos confianza esta temporada".Por primera vez en su carrera en Red Bull, Verstappen comienza la temporada sin Ricciardo a su lado, siendo emparejado con Pierre Gasly. Ver cómo se desarrolla su relación es uno de los argumentos más interesantes de esta temporada pero si por talento el joven Max ya parece muy superior, si el holandés mejora su paciencia y madurez en la pista, para el francés será imposible luchar en la pista sobre todo después de que su equipo reconociera que no tiene el nivel del holandés.La FIA ha dado un paso al frente para tratar de hacer más emocionante la competición que es el pináculo del automovilismo. Quiere reducir diferencias entre los coches y abaratar costesLa humillación de Red Bull al francésAhora Gasly tendrá que rivalizar con Verstappen. Contra un piloto que, además de estar destinado a ser el futuro campeón del mundo por su gran talento, cuenta con un apoyo descomunal y cerrado de su equipo. El francés, por su parte, nunca ha demostrado un nivel especial para llegar a la escudería de bebidas energéticas y en el equipo saben que no está preparado para luchar por algo tan grande como lo que demandan los austriacos, cinco victorias este año. En Red Bull se tuvieron que conformar con Gasly después de no saber llevar el asunto de la renovación de Daniel Ricciardo y desechar a Carlos Sainz por simple ego de la escudería. Ahora tienen el marrón de tener a un piloto en el que hay grandes dudas de que dé la talla (es apenas su segunda temporada completa en Fórmula 1), con el que han perdido dinero y que les ha costado un valioso tiempo en los test de Barcelona por sus errores."Pierre (Gasly) ha mantenido al equipo todavía más ocupado con su incidente de la semana pasada", aseguraba Christian Horner. Gasly ha reconocido su parte de culpa. El galo ha admitido que todavía no se siente con la confianza necesaria para pilotar el monoplaza como desearía. "Tengo que aprender de mis errores. No fue el mejor final de pretemporada, pero me quedaré con lo positivo y trabajaré en lo negativo". Pero esa confianza parece que en el equipo no le están ayudando a conseguirla sobre todo por las declaraciones de Helmut Marko en declaraciones a la agencia APA.Gasly durante los test de Barcelona. (EFE)"Lo que hemos visto en los test es que Gasly no está todavía al nivel de Verstappen. Tampoco lo esperábamos. El segundo accidente era completamente innecesario. Echó por la borda todo nuestro programa de pruebas. Gasly debe mostrar más disciplina. Nos quedamos sin piezas de repuesto, así que Verstappen apenas pudo correr el último día. Nos dolió mucho. No puede volver a cometer este tipo de errores". Una declaración demasiado directa y dura para la moral del francés.Duras críticas que llegan desde su propio equipo cuando ni siquiera ha empezado la temporada. Una presión añadida a un piloto falto de experiencia en la cateogría que podría mellar en la confianza del francés. Aún así, Gasly ha agachado la cabeza y ha marcado su propio objetivo. Seguir progresando como piloto dentro de la Fórmula 1. “Mi objetivo es seguir progresando como piloto, todavía tengo mucho que aprender. Creo que en estos momentos estoy en el mejor lugar posible: un equipo campeón del mundo con Verstappen como compañero de equipo. Él es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla, estoy feliz de estar aquí y lo daré todo”, sentenció. Veremos si el piloto de 23 años es capaz de mantener la cabeza fría y luchar con Verstappen desde el primer día.