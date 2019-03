por Rednal Aron » Ayer, 11:56

No seré yo quien piense que se más de televisión y captación de subscriptores que la propia Liberty Media. Dicho lo cual, como espectador de otros deportes por pago por visión tengo mi opinión al respecto.



Lo primero es que los espectadores hay captarlos y para ello la primera regla es que nadie va a pagar por un producto que desconoce. Cerrar un deporte a cal y canto a los espectadores de ppv es sin duda la "mejor" medida para que el resto opte por otras ofertas. ¿Quiero decir con esto que debieran trasmitir las carreras en abierto? Lógicamente no, pero la F1 no solo se corre los sábados y domingos de los grandes premios. La pretemporada y los entrenos libres son un "subproducto" que se amortizaría mucho mejor en stream abierto con publicidad y que servirían como puerta a nuevos espectadores.



Amplios resúmenes de los GP y jornadas de clasificación gratuitos permitirían a cadenas de TV generalistas centrarse en un deporte al que de otra forma apenas dedican unos minutos exponiendo la F1 a cientos de millones de personas.



Como bien dice el Sr. Maffei el campeonato se compone de 21 carreras que a día de hoy ofrecen un espectáculo lineal. A excepción de Mónaco

no hay apenas diferencias entre un GP y otro o al menos no las suficientes para que lo destaque hasta el punto de hacer de esa carrera algo único.

Diferencias extremas de diseño, amplios sectores de pista que permitan múltiples trazadas efectivas, escapatorias seguras pero que penalicen severamente los errores... Y llegados a este punto si es necesario carreras en mojado, también.



La normativa del desarrollo de las carreras también puede ser un pilar sobre el que mejorar el espectáculo. Reintroducir los repostajes, obligación de usar los tres compuestos disponibles, GP divididos en dos carreras al sprint, otra u otras que emulen el mundial de resistencia aprovechando la posibilidad de repostar...



En definitiva recuperar un poco de la mística que la F1 tenía adaptándola a los nuevas formas de consumo.