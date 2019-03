por GTO » Ayer, 22:13

La última ocasión de BottasGP Australia F1 2019 Se juega su futuro en MercedesHamilton: "¿Triple Corona? Hasta el año pasado nunca oí hablar de ella"Valtteri Bottas afronta su tercera temporada en Mercedes, la que para muchos será la última si no hay un radical cambio de prestaciones del finlandés. El primer año mantuvo el tipo con tres victorias, pero el pasado se vio completamente eclipsado por Lewis Hamilton y no pudo ni ganar carreras, ni de nuevo ser subcampeón con el mismo coche del campeón. De hecho, terminó quinto superado por los dos Ferrari y el Red Bull de Verstappen.Con una jauría de jóvenes arañando el asiento más cotizado (el expiloto Marc Surer asegura que Esteban Ocon le quitará el asiento en 2020), Bottas, a punto de cumplir los 30, está ante el año definitivo en el que se juega su futuro. La barba que se le ha visto en pretemporada es sintomática de que el de este año será otro Valtteri. "Bueno, sí, me la voy a dejar todo el año, es más cómodo que afeitarse todos los días", bromea quitándole importancia. "No siento más presión por la gente joven, yo he estado en su lugar y sé que quieren mi asiento, pero siento cero presión por la mentalidad que tengo, sólo tengo que arriesgar todo y ver qué obtengo", asegura en una charla con Radio MARCA."Sólo tengo una carrera y no quiero lamentarme de nada, no apreté demasiado para ir a por las oportunidades y quizás el año pasado fue un poco despertar también, me dí cuenta de que si hay algo que mejorar ahora es el momento de centrarme en ello", afirma con esa seria voz suya de presentador de telediario, antes de incidir en el duro trabajo este invierno respecto a Lewis para sanar sus puntos débiles, los ángulos de baja velocidad.Bottas, en el Circuit durante los test de pretemporada./Wolfgang Wilhelm"He trabajado con mis nuevos ingenieros en eso, sobre mi pilotaje, algunos puntos en los que soy peor que Lewis, encontrando detalles en el pilotaje como las curvas de baja velocidad, donde él ha sido mejor generalmente, así como de la configuración del coche en carrera, que a veces la consigo bien y otras, no, pero mucho es por mi parte, la actitud en situaciones de carrera, ir a por las oportunidades, no pensar a corto plazo en las carreras, sino a más largo plazo", asegura con severa autocrítica.Bottas reconoce que supo desde que llegó que no iba a ser fácil en un equipo que puede ganar carreras cada fin de semana, y teniendo a un genio como Lewis Hamilton a su lado. "No creo que haya llegado a los límites, no hay, debo olvidarme de ellos y tratar de ser lo mejor que puedo ser. Será un desafío porque Lewis estuvo 'on fire' el año pasado, no será fácil y lo sé, pero estoy listo para pelear", afirma recordando que en el inicio de la pasada temporada fue más rápido y consistente que el inglés en las primeras carreras."He sido capaz de ser más rápido que él, de estar por delante y acabar carreras por delante de él, así que sé que puedo hacerlo, sólo depende de mí hacerlo más habitualmente. No quiero estar en otro sitio, me siento afortunado de seguir en Mercedes. Sigo soñando con pelear por victorias y campeonatos y lograrlo algún día", termina.