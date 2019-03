por Otani » Hoy, 13:39

DEP, una figura importante dentro de la F1 y no sólo por sus labores en dirección de carrera.



Justo hace poco que se me dio por revisar el GP de Canadá de 2011 donde critiqué mucho la decisión de mantener el SC en pista durante tanto tiempo, y luego me acordaba de Brasil 2016 donde lo defendí por hacer lo contrario, que era dejar a los pilotos correr y no parar la carrera. Muy fácil criticar sus decisiones, no tanto ponerse en su lugar y reconocer los factores que entran en juego a la hora de tomarlas. Además en los últimos años gracias al cambio de política hemos podido ver extractos de los briefings de pilotos y se podía apreciar que Charlie era alguien con voluntad para escuchar y razonar sus decisiones pero que al mismo tiempo se hacía respetar. Una figura así es muy necesaria y será difícil de reemplazar.



También como persona siempre es trágico cuando pasa tan pronto. Mis condolencias a sus seres queridos.