MERCEDES EMPIEZA FUERTE Y FERRARI DECEPCIONAFórmula 1: Los problemas de Sainz y McLaren y el pinchazo inesperado de FerrariLos de Maranello han pinchado en este primer día y no han sido capaces de seguir el ritmo de Mercedes ni de cerca en una sesión marcada por los problemas del McLarenLos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no han podido confirmar mucho lo visto en los test de Barcelona donde Ferrari demostró un dominio apabullante y McLaren ilusionó. Los de Maranello han pinchado en este primer día y no han sido capaces de seguir el ritmo de Mercedes ni de cerca. Sebastian Vettel ha acabado a más de ocho décimas. Carlos Sainz, por su parte, ha tenido que lidiar con un problema en la suspensión trasera de su McLaren, que le ha impedido desarrollar el programa de trabajo previsto.En Mercedes han demostrado estar listos para defender su título mundial desde el primer día. Tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas han encabezado estos primeros entrenamientos libres. En la segunda sesión todo el mundo ha decidido colocar los neumáticos superblandos y las flechas plateadas dieron el hachazo. A más de ocho décimas se ha quedado Sebastian Vettel. El alemán ha acabado incluso por detrás de Red Bull.Hamilton paró el crono en un 1:22,600, escoltado en el liderato por su compañero Valtteri Bottas (1:22,648). Por detrás, todos acabaron a un mundo de distancia. Max Verstappen con un 1:23,400 y Pierre Gasly con 1:23,442 acabaron en tercera y cuarta posición, aunque a ocho décimas de segundo de las flechas de plata pero con el optimismo de encontrarse por delante de los Ferrari. Los de Maranello han sido la decepción en estos entrenos. De hecho, los pilotos no estaban del todo contentos con su SF90. Sebastian Vettel con un 1:23,473 ha sido quinto a 873 milésimas de Hamilton, y Charles Leclerc paró el crono en un 1:23,754 para no poder pasar de la novena plaza.Día para olvidar en McLarenQuien también ha tenido un día para olvidar ha sido McLaren. Primero la falta alarmante de ritmo en el monoplaza y posteriormente los problemas mecánicos que hicieron de la sesión un suplicio para Carlos Sainz y Lando Norris. El equipo detectó en primer lugar una fallo en la suspensión trasera de ambos monoplazas. Y, cuando todo parecía arreglado, vuelta a boxes para inspeccionar el interior por nuevos problemas.Por estos motivos los MCL34 no han completado todo el programa previsto y la tanda larga con los medios ha sido más corto de lo previsto. Por otro lado la simulación de la clasificación no ha sido tan positiva en cuanto a ritmo. Sainz firmó el 14º mejor crono y Norris el 18º tan solo por delante de un Williams que ha llegado a Melbourne de milagro. Los de Woking han cogido papeletas para ser la escudería favorita en acompañar a los de Grove en la Q1 de mañana.Carlos Sainz al volante del McLaren durante los entrenamientos. (EFE)Renault y Alfa Romeo por encimaUna de las cosas que más se esperaba esta temporada era la clara igualda en la zona media de la tabla. La temporada pasada ya luchaban el resto de la parrilla por ser el cuarto mejor equipo y este año parece que será igual. Pero ha habido dos equipos que han empezado mejor que el resto, Renault y Alfa Romeo. La escudería francesa ha dejado claro que quieren ser campeones en 2021 y este 2019 empezar a probar el champán en el alguna ocasión. En estos entrenamientos, más allá de algún pequeño problema con el monoplaza de Ricciardo, han demostrado tener un gran ritmo. Tanto Ricciardo como Hulkenberg se han colado entre los Ferrari y a una décima de los Red Bull. Sabemos que son los entrenamientos pero el primer paso está dado.Un caso similar ha sucedido con Alfa Romeo que ha visto como su fichaje estrella, Kimi Raikkonen, ha firmado el sexto mejor crono. La escudería italiana es uno de los equipos que más piropos recibió en la pretemporada y este primer día ha demostrado ser una de las claras candidatas a llevarse es cuarto puesto. La igualdad será total está temporada en la zona media pero por lo visto en estos libres, Renault y Alfa Romeo están un paso por delante. Quien parece que no estará en ninguna lucha será Williams. A dos segundos del crono del 18º clasificado y con pocas esperanzas de encontrar una solución a corto plazo.