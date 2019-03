por Rednal Aron » Ayer, 14:50

Pues debe ser que yo leo otra cosa porque no encuentro el supuesto dislate de Alonso.



Por delante Fernando deja claro cual es la categoría reina en el mundo del motor:



“(La formula 1) sigue siendo la categoría más alta del deporte del motor, y lo llevo diciendo desde que anuncié que en 2019 no corría."



y añade:



"No corro allí porque tengo retos mucho más grandes de los que la Fórmula 1 me puede ofrecer hoy en día"



Vamos, nada que no supiéramos. Si tuviera acceso a un coche con opciones de ganar estaría corriendo este fin de semana en Australia.



Y ahora la frase que levanta ampollas:



“Estoy aquí, hay 200.000 personas, hay cientos de pilotos aquí, cientos de equipos, 16.000 neumáticos en la tienda de Michelin… El centro del mundo del motor este fin de semana en todo el mundo es Sebring, así que estoy donde quiero estar”



Pues visto lo anterior, que la máxima categoría es la F1 pero no corre en ella porque no puede aspirara a ganar es lógico que quiera estar en otro sitio. Dicho lo cual nos queda decidir si realmente este fin de semana en Sebring es o no el foco del automovilismo. En mi opinión no, pero entiendo que alguien defienda la postura contraria.



Lo primero es tener en cuenta que este fin de semana en Sebring no sólo se corre una prueba del WEC, las 1000 millas , si no que coincide con las 12 horas valederas para el campeonato IMSA.



Así es como anuncia este hecho la propia página web de IMSA:



"One of the greatest weekends of SportsCar racing ever in the United States will take place March 13-16, 2019 with the doubleheader of the Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Advance Auto Parts and the FIA WEC 1000 Miles of Sebring. "



Se están refiriendo a un hecho histórico, no una simple carrera.



Alguien que ya ganó en su momento allí, Alex Riveras, comenta esto del evento:



“Sebring is always special, but this edition especially is going to be one of the greatest events in history. It’s an amazing pleasure and a blessing to be even a small part of it,”



Un evento especial, de los mas grandes en la historia automovilística norteamericana... Esto me suena a algo que dijo no hace mucho Greg Maffei director ejecutivo de Liberty Media:



"Uno de los retos al tener 21 carreras de forma lineal es que es difícil encontrar contenido que sea muy diferenciado, único y especial sólo para ese producto"



¿Quizás se refería Maffei a que otros deportes, o en este caso otras categorías del mismo deporte, si pueden ofrecer algo único? Por ejemplo un fin de semana en que se aúnan distintos campeonatos, en el que acuden cientos de equipos, en el que la audiencia prevista en la pista superará los 200.000 espectadores...



No comparto la opinión de Alonso, pero de ahí a a considerarlo una "bocachanclada" hay un mundo.