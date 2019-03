por GTO » Ayer, 10:10

INTENTO DE LA FIA POR DISMINUIR COSTESLa amenaza en la Fórmula 1 para cambiar su filosofía y reducir distancia entre los cochesLa FIA ha dado un paso al frente para tratar de hacer más emocionante la competición que es el pináculo del automovilismo. Quiere reducir diferencias entre los coches y abaratar costesHamilton persiguiendo a Kimi Raikkonen en 2018. (EFE)"El Consejo Mundial del Motor aprobó el lanzamiento de una serie de ofertas dentro del contexto del desarrollo del Reglamento técnico de 2021. Tenemos que reducir las diferencias entre los coches en términos de rendimiento. Tenemos dos divisiones en este momento y necesitamos acabar con eso y tener un rendimiento más similar entre equipos. Las reglas que desarrollamos y el control de gastos se idean por eso", ha asegurado este fin de semana Ross Brawn a 'Motorsport', una idea que atenta en cierta manera contra el romanticismo y filosofía de la Fórmula 1, pero que apuesta por ser una forma segura de reducir décimas entre monoplazas y que haya más equipos competitivos."Ese segundo por vuelta que calculo (Ferrari) nos puede sacar...", decía Carlos Sainz esta semana, en relación a su McLaren. Un segundo, en F1, significa otra categoría, otros objetivos... significa que será un milagro que un McLaren pueda terminar alguna carrera por delante de Ferrari. Y esta conclusión se puede dar por sólida sin haber comenzado la temporada y sabiendo lo difícil que es durante el curso reducir diferencias con equipos top (y con un ejército trabajando para continuar mejorando).En 2021 habrá un cambio en la reglamentación de los motores y si hace unos meses se decidió que no habría una limitación tecnológica y de costes en los propulsores (se opusieron en bloque Mercedes, Ferrari, Renault y Honda), ahora se está pensando en otras piezas y componentes -como la caja de cambio- que haría más similares a los diferentes monoplazas. ¿Es correcta la dinámica que quieren adoptar?¿Todos quieren una F1 más apasionante?En principio, el plan de la FIA (de su Consejo Mundial del Motor) coincide con la idea de Liberty de hacer más espectacular y apasionante la Fórmula 1. En principio, dicha idea podría hacer pensar que es lo que quieren los equipos... En realidad, cada equipo mira por lo suyo y no por el deporte. A los equipos punteros les va bien tal y como está montado el chiringuito, con la 'emoción' de una lucha de dos pilotos del mismo coche o de dos escuderías... ¿Y si se metieran en esa lucha más coches? La tarta habría que repartirla entre más.La Fórmula 1 es una carrera de ingenieros, que diseñan unos monoplazas para que un piloto los ponga al límite. El peor piloto de la parrilla puede ser campeón del mundo con el mejor coche, pero el mejor piloto de la parrilla nunca pisará un podio con el peor coche (por eso es una carrera de ingenieros antes que de pilotos). La FIA -y, sobre todo, Liberty- quiere hacer frente a este concepto de la Fórmula 1 actual. No podrá ser una reforma radical para no 'enfadar' a los poderosos, pero sí quieren que sea lo suficientemente importante como para estrechar diferencias. Quizás, a partir de 2021, se vea una Fórmula 1 algo diferente, más Liberty y más norteamericana... Aunque, ciertamente, resulta difícil pensar que eso será así.