18 Marzo 2019

DISCREPANCIAS CON LA NUEVA AERODINÁMICA, Y UNA CONCLUSIÓN: NO AYUDA A ADELANTAR

Los pilotos no se ponen de acuerdo a la hora de indicar si es más fácil o no seguir al vehículo de delante.

POR SERGIO MARTÍNEZ 18 MARZO 2019Primera gran prueba de fuego de la temporada para las nuevas reglas aerodinámicas. Un hecho objetivo, es que las predicciones fallaron cuando sentenciaron que la nueva Fórmula 1, la de 2019, sería más lenta que la de 2018. No ocurrió, ni de lejos. Todos los monoplazas, a excepción de Williams, que ni superó los tiempos de 2016, fueron más rápido.Pero que fallasen esas predicciones no significaba necesariamente que el resto de medidas también fallase. Los nuevos alerones fueron concebidos con la idea poder seguir al vehículo de delante, que las turbulencias no hicieran perder tanta carga aerodinámica, teniendo como fin último el aumentar el número de adelantamientos, para lo cual también existía la ayuda de un DRS de tamaño mucho mayor.Y desafortunadamente, estas medidas no parecieron funcionar. Max Verstappen salió al rescate, siendo su adelantamiento a Vettel el más llamativo de la carrera. El resto, a vehículos muy rezagados, o como en el caso de Giovinazzi, cuando el piloto tenía los neumáticos en las lonas.Del resto de la prueba, pudimos ver numerosos ‘trenecitos’ de varios pilotos, donde ninguno conseguía meterle el coche al de delante, llamando la atención el hecho de que un Red Bull con mejores neumáticos, como el de Gasly, no consiguiera adelantar al Toro Rosso de Kvyat, por ejemplo.Algunos pilotos se han pronunciado al respecto, así pues, Hamilton sentenció al término de la carera que no había ninguna diferencia a la hora de pilotar cerca de otro vehículo, en las distintas experiencias que tuvo con otros pilotos, tanto a la hora de ir cerca de Bottas como con los pilotos con vuelta perdida. Verstappen es de la cuerda del piloto británico, afirmando que, aunque aun es temprano, él no notó nada a la hora de circular cerca de otro piloto, sí así con en el DRS, que ahora tiene mayor apertura.Ligeramente diferente piensa Romain Grosjean, ya que a su juicio sí es más fácil seguir a otro piloto, aunque señaló que el sobrecalentamiento de los neumáticos sigue siendo un problema a la hora de adelantar a otro piloto. El piloto de Haas describió de esa forma su adelantamiento a Giovinazzi, donde tenía que dejar de intentarlo debido al sobrecalentamiento de las gomas, por lo que al final, el adelantamiento no resulta más sencillo con la nueva normativa.Grosjean es optimista y considera que es un positivo primer paso, pero que ahora habría que trabajar en unos neumáticos más robustos para carrera, menos sensibles al sobrecalentamiento.