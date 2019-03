por danikayak » Ayer, 21:34

Antes de crear equipos nuevos, esos inversores podían comprar los equipos ligados a equipos oficiales, y que vuelvan a ser independientes



además se debería regular que los motores del fabricante sean iguales y que rindan lo mismo que los clientes

yo si no es así no meteria un euro, dólar o yen en la F1, si lo que quiero es ganar, porque ya entras sabiendo que no vas a ganar.

si quiero montar mi equipo de F1, y compro un motor Ferrari o Mercedes, tengo que tener posibilidades de ganarlos si construyo mejor chasis, y si no me van a dar un motor que tenga el mismo rendimiento que el motor que usan ellos, pues que no vendan motores



sobre Toyota y la F1, mientras sean los que mas coches venden en el mundo no vuelven a la F1