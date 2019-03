por Trupon » 18 Marzo 2019, 21:57

Mercedes mantiene su oposición al límite presupuestario de 2021

Liberty Media quiere imponer un límite de presupuesto en la Fórmula 1

Toto Wolff lo ve como una utopía: "Formular todo es muy complejo"

JESÚS MUÑOZ | 18 MAR 2019Mercedes rechaza el límite de presupuesto que quiere imponer Liberty Media en la Fórmula 1. El máximo responsable de la marca de la estrella en el Gran Circo, Toto Wolff, está convencido de que no es una medida viable para los equipos grandes.Liberty Media llegó a la cúpula de la Fórmula 1 con muchas ideas nuevas. No fueron pocos los cambios que introdujeron al poco tiempo, como puede ser el nuevo logo, los grafismos de televisión o incluso el himno que encargaron a Brian Tyler –que tanto gusta a la mayoría de aficionados–.Pero los americanos no sólo quieren cambiar la estética de la categoría reina del automovilismo, sino que pretenden llevar a cabo una revolución en la pista también, en pos de que haya más igualdad y los equipos pequeños tengan su oportunidad.El reglamento de 2021 –que será presentado a los equipos el 26 de marzo– aparece en el horizonte como la primera piedra para que la igualdad reine en la Fórmula 1, si bien hay otra medida muy polémica que aún no está del todo clara: el límite de presupuesto.Desde Liberty quieren imponer un límite alrededor de los 150 millones de dólares –unos 132 millones de euros–. Esto beneficiaría, obviamente, a equipos como McLaren, Williams, Haas o incluso Toro Rosso.En la otra cara de la moneda están los equipos grandes. Mercedes, Ferrari y Red Bull se verían muy afectados por este techo presupuestario, y por ello el jefe de la escudería de Brackley se opone con firmeza."Lo más difícil es la capacidad de control de los gastos, porque los equipos están organizados de manera muy diferente. Formular todo es muy complejo", comenta Wolff en declaraciones para el diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.Su homólogo en Red Bull, Christian Horner, asegura que si el Gran Circo no va en la dirección deseada, Dietrich Mateschitz podría cerrar el grifo. El culebrón continúa.