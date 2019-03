por GTO » Ayer, 17:32

La pieza faltante en el piso del Mercedes de HamiltonLa dimensión del daño en el piso que sufrió el Mercedes W10 de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Australia ha sido revelada en fotos obtenidas después de la carrera.Hamilton había terminado desconcertado luego que en la primera fecha de la temporada de Fórmula 1 debido a que no sabía por qué había estado luchando con el equilibrio de su bólido Mercedes.Fue sólo hasta después de la competencia que el equipo descubrió los daños en el área del piso de su automóvil, ubicados por delante del neumático trasero izquierdo.Como muestran las imágenes a continuación, Hamilton se quedó sin el último (y más grande) agujero y solapa de borde en la parte posterior del piso.La imagen del recuadro muestra dónde debe estar la parte que falta.Aunque esta parte es bastante pequeña, es fundamental para el rendimiento del difusor ya que ayuda a controlar la dirección del flujo de aire alrededor del neumático trasero, y evita especialmente que el flujo de aire se derrame en la trayectoria del difusor.El posible impacto de la parte faltante es que habría desequilibrado mucho el automóvil, ya que el flujo de aire en ambos lados del automóvil habría sido diferente.Esto no sólo habría afectado en el equilibrio del monoplaza en la capacidad de empuje de Hamilton, sino que también afectó la gestión de los neumáticos.Hamilton cree que el daño fue causado en la cuarta vuelta de la carrera, porque su ritmo de repente se alejó de su compañero, Valtteri Bottas."Había sido bastante fácil mantenerme al día con Valtteri hasta entonces", dijo. “Luego, después, sentí que realmente estaba luchando con la parte trasera. A partir de la cuarta vuelta, fue cuando ocurrió el daño. No estoy seguro de dónde vino".Hamilton dijo que "posiblemente" podría haber atropellado los escombros que habían quedado en la pista del ala frontal dañada de Robert Kubica.Como muestra la siguiente fotografía, la parte estuvo presente al inicio de la carrera.