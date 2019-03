por GTO » Hoy, 00:05

NO CAMBIA NADA EN LA ZONA MEDIAMagnussen y Grosjean, en contra del punto extra: "Solo beneficia a los mejores equipos"Una de las grandes novedades de la temporada 2019 de Fórmula 1 ha sido la implantación del punto extra en carrera. Recordemos que el piloto que logre la vuelta rápida de cada Gran Premio será recompensado con un punto más en la clasificación general, siempre y cuando cruce la línea de meta entre los diez primeros. En Australia, el poseedor de este privilegio fue Valtteri Bottas, que tras subirse a lo más alto del podio inauguró el Campeonato de Pilotos con 26 puntos. Sin embargo, esta nueva regla no es respaldada por todos. Es el caso de los pilotos de Haas. Kevin Magnussen lo considera algo innecesario para la competición, pues afirma que solo beneficia a los equipos de la parte alta de la tabla, es decir, Mercedes, Ferrari y Red Bull, mientras que la zona media de la parrilla no puede aprovecharse de esta norma, ya que ninguna de las escuderías que se encuentran en ella pueden optar a realizar el giro más rápido. Unas palabras que comparte su compañero de garaje, Romain Grosjean, quien ratifica que todo sigue igual en la zona media de la tabla."Creo que es una pena que el punto extra sea algo que no podamos conseguir, por lo que lo veo innecesario. En mi opinión, es solo un punto aleatorio que se reparte", ha comentado el número '20' en unas declaraciones concedidas al diario danés Ekstra Bladet. "El punto extra está hecho para los mejores equipos. En lo que respecta a la zona media, no cambia nada", añade Grosjean.Los Haas, en el GP de AustraliaUn aliciente másAnte esta situación, la Fórmula 1 sigue defendiendo esta implantación, ya que considera que hace más interesante la parte final del Gran Premio, pues ahora los equipos buscarán también la vuelta rápida, lo cual puede generar paradas extras y, por ende, mayor riesgo de cometer un error tanto por parte de los ingenieros como por parte del piloto, pues el hecho de rodar a fondo puede generarle algún problema en la pista. Y este tema también ha generado una gran controversia más allá del Paddock, pues muchos se preguntan por qué Ferrari no paró en Melbourne a Charles Leclerc (que aventajaba en más de 30 segundos al propio Magnussen) en busca de arrebatarle la vuelta rápida a Bottas. No era nada descabellado; al contrario, ya que hubiera obligado al finlandés a realizar otra parada para contrarrestar al monegasco: "El hecho de hacer más interesante los finales de carrera era exactamente lo que la FIA y nosotros teníamos en mente cuando se nos ocurrió la idea", señalan desde la F1.