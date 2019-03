por GTO » 21 Marzo 2019, 23:11

Quim Torra se reúne con el mandamás de la Fórmula 1 para mantener el Gran Premio de España en Montmeló¿Eres de Gryffindor o Slytherin? Descúbrelo en la exposición de Harry Potter que llega a Valencia en abril ¿Eres de Gryffindor o Slytherin? Descúbrelo en la exposición de Harry Potter que llega a Valencia en abrilLas “nuevas” marcas que descubrirás gracias a la Fórmula 1 en 2019 Las “nuevas” marcas que descubrirás gracias a la Fórmula 1 en 2019Indy 500 vs Fórmula 1: las diferencias entre dos de las competiciones más importantes del planetaIndy 500 vs Fórmula 1: las diferencias entre dos de las competiciones más importantes del planetaLa permanencia del Gran Premio de España en el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 está ahora mismo en el aire. Montmeló, circuito barcelonés que alberga la carrera desde 1991, acaba contrato este mismo año, por lo que la edición de 2019 podría ser la última.Para evitarlo, el nuevo mandamás de la Fórmula 1, Chase Carey, se ha reunido con el president de la Generalit de Catalunya, Quim Torra, para iniciar el proceso de negociación para la renovación del contrato que une Montmeló con la Fórmula 1.El de 2019 podría ser el último Gran Premio en MontmelóChase TorraA la reunión también ha asistido el presidente del circuito catalán, Vicenç Aguilera, quien ha puesto de manifiesto "la voluntad de Catalunya de seguir celebrando el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya". Así lo ha explicado también el propio perfil de Twitter del circuito.Escasez, vida útil, autonomía... Estos son los retos a los que se enfrenta la batería del coche eléctrico del futuroEl fin de semana del 10 al 12 de mayo se celebrará el Gran Premio de España de 2019, que podría ser el último en caso de no llegar a un acuerdo. Recordemos que Montmeló además de acoger la carrera española también organiza los test de pretemporada, por lo que su pérdida sería una baja sensible para todas las partes.Según un estudio del Tecnocampus, la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 genera grandes oportunidades para el sector del motor, la sociedad y el país, con 163 millones de euros de impacto económico. Con 172.144 espectadores en el año 2018, la media de gasto de los asistentes supera los 1.000 euros por persona y el gasto que se hace en la ciudad de Barcelona es de 28,4 millones de euros. El Gran Premio también genera un gran impacto mediático: más de 900 medios de comunicación cubren el evento deportivo, convirtiendo el Circuit de Barcelona-Catalunya en el foco de atención mundial.Por lo que respecta a la generación de oportunidades durante el año, el impacto total sobre la producción de la actividad del Circuit de Barcelona-Catalunya supera los 291 millones de euros; el total de puestos de trabajo potencialmente generables para la actividad, la inversión y los gastos de los espectadores es de 2.754; y el impacto fiscal total supera levemente los 42 millones de euros, según dicho estudio del Tecnocampus.Victoria Verstappen SpainMontmeló lleva acogiendo el Gran Premio de España ininterrumpidamente desde 1991 y ha acogido carreras históricas y hechos memorables, como la primera victoria de Schumacher en Ferrari en 1996, el abandono de Hakkinen en la última vuelta en 2001, los triunfos de Fernando Alonso en 2006 y 2013 o la primera victoria en Fórmula 1 de Max Verstappen, en 2016.Antes de la entrada de Montmeló, el Gran Premio de España ya se ha celebrado en otros cuatro circuitos: el Jarama, Pedralbes, Montjuïc y Jerez de la Frontera, además de la celebración entre 2008 y 2012 del Gran Premio de Europa en Valencia. En caso de salida de Barcelona, serían Jerez y Motorland Aragón los mejor posicionados para albergar un Gran Premio de España lejos de Montmeló.