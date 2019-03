por GTO » 25 Marzo 2019, 16:12

Villeneuve, sobre Kubica: "En la Fórmula 1 no debería correr un discapacitado"Asegura que el Gran Circo debe ser duro, difícil e inalcanzableCree que la categoría reina se vende como demasiado fácil al dejar correr a KubicaJacques Villeneuve asegura que el regreso de Robert Kubica a la Fórmula 1 envía el mensaje equivocado sobre la categoría. Según el canadiense, el Gran Circo debe ser inalcanzable y el hecho de que alguien con discapacidad como el polaco participe, de acuerdo con el expiloto, es contrario a los principios del deporte.Robert Kubica ha vuelto este año a la parrilla de Fórmula 1 tras ocho años de ausencia. Un accidente de rally que sufrió en 2011 le causó graves lesiones en su mano y su brazo derechos, que le apartaron del Gran Circo. Gracias a una larga rehabilitación, ha protagonizado una de las historias de superación más destacables de este deporte.A pesar de que el polaco es uno de los personajes más queridos del paddock, el expiloto de Fórmula Jacques Villeneuve asegura que el Gran Circo no debería ser un sitio para él por su discapacidad, sino uno en el que impere el nivel más alto. El canadiense insiste, como ya dijo hace dos años, que sin su problema, Kubica no habría recibido esta segunda oportunidad."La Fórmula 1 debería ser la cima de la competición, no es bueno para el deporte que alguien con discapacidad pueda participar. Es terrible. Quizás en otras categorías, pero no en Fórmula 1. Ya lo dije el año pasado y no voy a cambiar de opinión: la Fórmula 1 debe ser difícil y casi inalcanzable. Con el regreso de Robert, no mandan el mensaje correcto", ha comentado Villeneuve en declaraciones para la página web holandesa Formule 1.No obstante, Villeneuve aplaude que Kubica haya vuelto y asegura que él también habría trabajado para regresar si hubiera pasado por una situación similar. "Es un gran logro que Kubica haya regresado después de tantos años, realmente increíble", ha admitido."Si has hecho algo que amas y te lo quitan, trabajarás incluso más para recuperarlo. También estoy seguro de que hará todo lo posible para mantenerse en la cima. Si estuviera en su lugar, haría lo mismo. No debes dejar pasar esa oportunidad", ha añadido para terminar.Villeneuve y Kubica compartieron parrilla e incluso equipo, pues el polaco fue tercer piloto de BMW Sauber cuando el canadiense pilotaba para los de Hinwil. Sin embargo, Jacques no guarda buen recuerdo de Robert. "Era nuestro tercer piloto cuando estaba con BMW Sauber y, para ser sincero, era insoportable por aquel entonces. Socialmente fue muy complicado", comentó Villeneuve en 2017 sobre Kubica.