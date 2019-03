por GTO » 25 Marzo 2019, 16:17

La Fórmula 1 que vieneMD revela el concepto aerodinámico en el que se basará el gran cambio de normativa de 2021El objetivo principal es que el aire sucio que deja un monoplaza pase por encima del coche perseguidorLa F1 prepara un gran cambio de reglamentación para 2021 La F1 prepara un gran cambio de reglamentación para 2021 (Peter Fox - Peter Fox / Getty)Se antoja una semana clave en la F1. Mañana, el Grupo de Estrategia, en el que la FIA, los propietarios de los derechos comerciales de la competición y los 6 equipos con poder de voto (Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams y Renault) se reunirán en Londres para votar las propuestas que presente la F1 en relación al nuevo cambio de reglamentación de 2021, un día antes de que todos los conjuntos se reunan y voten en la Comisión de F1 del miércoles.F1: Muchos cambios en 2021, y pocas nuecesLos conjuntos necesitan conocer por fin detalles más claros de lo que Liberty Media lleva tiempo anunciando como un enorme cambio, liderado por un grupo técnico dirigido por el director deportivo de la competición, Ross Brawn. El famoso ingeniero es el encargado de una modificación de la normativa técnica que persigue aumentar la igualdad entre los coches y la acción en pista. ¿Cómo pretenden mejorar? Tenemos la respuesta. Una fuente cercana a Liberty Media desveló a MD el principio básico a través del que se crearán las regulaciones de los coches de 2021.Las nuevas normas se basarán en hacer que la estela de aire sucio que desprenden los coches se dirija hacia arriba y pase por encima del coche perseguidor. Una solución compleja, debido a que también deben dejar que el flujo de aire limpio que se dirija hacia el coche de detrás sea lo suficiente para que este genere carga aerodinámica como el de delante.En la actualidad, pese a que en 2019 se simplificaran los alerones delanteros y otras partes de los monoplazas, los coches siguen teniendo dificultades para seguirse en curva. La explicación es muy sencilla. Un monoplaza es rápido en su paso por curva gracias a la fuerza aerodinámica que éste ejerce contra el suelo. Se agarra más y puede ser más veloz sin salirse de la trazada. Pero cuando vas pegado a un coche, el aire sucio (lleno de turbulencias) que desprende el de delante hace que el efecto aerodinámico del de atrás disminuya y sea más lento. Así, los dos monoplazas, en plena lucha, deben separarse en cada viraje, lo que priva al espectador de ver una emocionante batalla. Y no solo eso, en pleno rebufo en recta, el monoplaza que está aspirando la estela del de delante tiene que alargar la frenada, pierde tiempo y ese aire también afecta a la degradación de los neumáticos y otros campos.La idea de 2021 es que la parte de debajo del coche se abra más y que genere mucha menos turbulenciaEste año, el cambio más significativo finalmente ha sido el del aumento de la amplitud del DRS, lo que incrementa los adelantamientos en recta. ¿Pero esa es la emoción que se buscaba? No. La F1 quiere ir más allá en 2021 con un cambio más complejo.“La idea es que la parte de debajo del coche se abra más y que genere mucha menos turbulencia, que la parte del difusor de detrás, el ala y toda la configuración, vayan hacia arriba. Por lo que si te pones dentro de esta zona, tienes más posibilidades de seguir al coche de delante y de no perder downforce”, cuentan a MD.Reunión secreta en BarcelonaEl nuevo concepto ya se presentó a los equipos en una reunión secreta realizada el martes de la segunda semana de test de pretemporada en Barcelona y tuvo buena aceptación. Mientras toda la prensa miraba las tablas de tiempos, A LAS 12 del mediodía de aquel martes, representantes de todos los equipos asimilaban el concepto aquí explicado. “No se lo enseñaron todo, pero por lo que escuchas, lo que ves y hacia dónde va, puedes empezar a trabajar en este concepto”, expresa nuestra fuente, dejando entrever que los conjuntos ya trabajan con un departamento a parte para empezar a desarrollar ideas en función a esta idea base, a la espera de conocer cuanto antes el reglamento técnico definitivo. Puede que se presente esta semana, aunque pinta para largo.Estética futurista en función de las reglasHace meses se presentaron tres prototipos con estética futurista para 2021, pero el aspecto definitivo está por llegar. “Han empezado a enseñar unos bocetos para empezar a calentar motores, pero es una mezcla de todo. Conceptualmente ya tienen el diseño hecho y tienen que discutir los límites. La FIA lanzará la normativa que te llevará a un diseño determinado, obligas de esta forma a que los equipos vayan por un camino para que el efecto aerodinámico del coche pase por encima del de detrás”, expresan a MD fuentes cercanas a Liberty.El que sea más sabio en la primera etapa, cuando todavía nadie pueda copiarle…puede sorprenderPese a las citadas modificaciones, nuestro contacto no cree que vayan a cambiar mucho las cosas en pista: “No hay ningún deporte que sea igualado. ¿Nuevo reparto de cartas? No veo grandes cambios. Los coches serán bastante diferentes y desde el punto de vista estético es atractivo. El que sea más sabio en la primera etapa, cuando todavía nadie pueda copiarle…puede sorprender. Luego habrá que ir modificando dicha regulación para intentar igualar las cosas. Lo de siempre…”, finaliza.Los tres prototipos que se presentaron hace meses para 2021. El nuevo será una mezcla y está por determinarse. Se basará en el concepto anteriormente explicado: