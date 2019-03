por GTO » 25 Marzo 2019, 16:27

Tiene que ser emocionante, efectiva en costos, las carreras deben ser magníficas, y tenemos que jugar en términos de igualdad con los equipos de los fabricantes”.



Mercedes, Ferrari y Red Bull gozan de una posición privilegiada en el reparto económico de la Fórmula 1

unido a la llegada de las complejas y sofisticadas unidades de potencia híbridas, ha desequilibrado la disciplina económica y deportivamente.

El cogollo de la cebolla es el reparto financiero y el techo de gasto y su control.

¿Hasta qué nivel querrán perder Ferrari o Mercedes sus privilegios económicos, con el impacto que ambas medidas pueden tener en su estructura de medios y personal?

DEPENDERÁ DE LA FUTURA ESTRUCTURALa amenaza de McLaren para irse de la Fórmula 1: "Habrá fuegos artificiales"Zak Brown avisa de que McLaren estudiará su continuidad en la Fórmula 1 dependiendo del esquema global que gobierne la disciplina tanto financiera como deportivamenteFoto: Zak Brown, máximo responsable de McLaren, se une a Red Bull para avisar que estudiará su continuidad en la F1 dependiendo de su nueva estructura (IMAGO)La Fórmula 1 vive estos días momentos cruciales, tanto como deporte como modelo de negocio. Este próximo 26 de marzo se celebrará una reunión en la que se presentará por parte de la FIA y Liberty la propuesta de su arquitectura a partir de 2021. Desde la vertiente financiera o limitación de presupuestos, hasta el reglamento técnico que definirá a los monoplazas de los próximos años. El futuro y el de algunos de sus protagonistas está en juego.Los equipos conocerán estos días una propuesta de modelo de negocio deportivo y técnico que, o bien terminará en acuerdo, o con algunos de sus actores diciendo adiós con la manita. El último en amagar con una posible marcha ha sido McLaren. Es la primera vez que se escucha semejante amenaza por parte del equipo británico. “Para McLaren (la Fórmula 1) tiene que rellenar dos casillas: ser financieramente viable y permitir luchar abierta y competitivamente”, explicaba este fin de semana Zak Brown, “si no fuera así, consideraríamos muy seriamente nuestra posición en la Fórmula 1. No es la posición en la que queremos estar”. Pocas fechas antes, desde Red Bull hubo señales en el mismo sentido. Pero, ¿también McLaren?"Ganar uno o dos campeonatos, no cinco o seis"“La gente ha utilizado (la amenaza de retirada) como una táctica negociadora, pero este equipo ha de ser fiscalmente responsable, un equipo competitivo de carreras, y si sentimos que las nuevas reglas no nos colocan en esa situación, tendríamos que revisar nuestra participación en la Fórmula 1”, ha avisado el norteamericano. El aviso de McLaren viene a debilitar ese terreno de arenas movedizas por las que se mueve Liberty para transformar un terreno donde ha de lidiar con las posiciones de privilegio y derechos adquiridos de algunos equipos y la necesidad de reequilibrio deportivo y financiero de otros.“Debería haber un reconocimiento a tu historia, aunque en mejor grado (económicamente que hasta ahora) explica Brown, “todos estamos de acuerdo que Ferrari es el nombre más importante y debería ser remunerado como tal, pero no al nivel que está, y ese dinero no debería dedicarse a las carreras”. Será imposible la mayor igualdad en la pista si antes no se produce en el terreno financiero y el techo de gasto de los equipos. “Una vez que se haya igualado, debería acelerarse la competitividad de los demás. La Fórmula 1 ha tenido periodos de dominio, pero una gran Fórmula 1 sería aquella en la que nadie dominara. Significaría que un equipo pueda ganar uno o dos campeonatos seguidos, no de cinco a seis”.Días antes, Christian Horner también dejaba caer la misma amenaza: “Dietrich Mateschitz podría decir adiós a la Fórmula 1, desde luego. Está en su derecho. Es un apasionado del mundo del motor, de la F1, de la nueva asociación con Honda y de su potencial. Pero la Fórmula 1 debe ser rentable para Red Bull también.Reunión en la cumbre de la Fórmula 1Hace un año, en Bahrein, Liberty Media adelantá una primera visión de sus objetivos para la Fórmula 1. Durante un año se ha trabajo con relativa discreción entre bastidores con los equipos. Pero el tiempo corre en contra. Este próximo martes se reúne en Strategy Group y la F1 Commission, una suerte de cumbre máxima de todos los actores involucrados en la Fórmula 1. Los americanos y la FIA presentarán, el paquete comercial de distribución económica, la propuesta de techo de gasto (ambas cruciales para reequilibrar el aspecto financiero y, a consecuencia, también deportivo), y el reglamento de motores y chasis. En junio, el paquete global debería estar aprobado. Hasta entonces cada uno mueve sus fichas. Jugada de farol o real, Zak Brown ha empezado a enseñar la misma carta que Ferrari o Red Bull.desde que Bernie Ecclestone llegara a acuerdos individuales con ellos antes de la salida a bolsa de la Fórmula 1, inicialmente frustrada. Pero ese esquema económico,McLaren tampoco estaría dispuesto a seguir si en junio el sistema no consigue ese reequilibrio.El cogollo de la cebollaLa gran pesadilla de Liberty sería la ausencia de algunos actores históricos que devalúen el valor de la Fórmula 1 y, por tanto, de su inversión. En esa herida parecen querer escarbar quienes pueden hacerlo. El paquete global a presentar el día 26 será solo el arranque de esta pugna de intereses que se acentuará en los próximos meses.. “Estamos trabajando intensamente para hacer el acuerdo lo más sólido posible, y veremos si estamos a favor y consideramos que es lo más adecuado o no cuando se plasme”, explicaba recientemente Cyril Abiteboul, quien también ha dejado claro que la continuidad de Renault dependerá del paquete final.— McLaren (@McLarenF1) 21 de marzo de 2019Para Abiteboul, el apartado de chasis y motores es secundario. “Para mí, hay tres cosas que no pueden esperar: la distribución financiera, el techo de gasto, y el gobierno (de la Fórmula 1), todo lo relacionado con el negocio y su sostenibilidad es importante. Esto definirá si la Fórmula 1 es o no una plataforma irresistible y atractiva para 2021”. Por lo cual en los próximos meses se acentuará esta pugna entre los equipos y Liberty.Aunque en la forma se comparten objetivos y son todo buenas palabras por parte de los principales actores, en los despachos se están jugando las batallas. ¿Cómo controlar el techo de gasto en una empresa como Ferrari, por ejemplo?“Habrá fuegos artificiales”, anticipaba el propio Zak Brown. A mayor resistencia de los privilegiados económica y deportivamente, más presión para Liberty. En McLaren ya han empezado a mover ficha.