por GTO » 25 Marzo 2019, 16:43

WOLFF RECONOCE EL “ENORME” POTENCIAL DEL MOTOR HONDA TRAS AUSTRALIAEl jefe de Mercedes considera que el adelantamiento de Verstappen a Vettel en Albert Park demostró la mejora de potencia del motor de la marca japonesa.Toto Wolff, máximo responsable del equipo Mercedes, considera que la nueva asociación Red Bull-Honda demostró el gran potencial que tienen tras su actuación durante la cita inagural de la temporada en el Gran Premio de Australia.Max Verstappen acabó en el tercer escalón del podio, por detrás de los pilotos de Mercedes. El austriaco ha alabado la actuación del piloto holandés durante la carrera en el circuito Albert Park cuando logró superar a Sebastian Vettel en la curva 3 de la vuelta 31: "Vimos cómo se comió a Sebastian en la curva 3"."La potencia era enorme, y verlos volver fuertes me hace feliz porque es un buen grupo de personas. La combinación con Red Bull sin duda se convertirá en una amenaza. El nivel de rendimiento es tal que ciertamente debes tenerlos en cuenta para el campeonato", dijo Wolff en declaraciones recogidas por el portal web Motorsport.com.Aunque Red Bull y Honda no se lo vayan a poner fácil esta temporada a Mercedes, el austriaco ha reconocido que está muy contento con la evolución del motor de la marca japonesa y con verles de nuevo en el podio: "Es el primer podio desde que volvieron y se lo merecen. Pasaron por momentos realmente difíciles y ver al Honda en el podio y ver a sus chicos felices es genial".Pero Wolff no es el único que vio el gran potencial del motor Honda, Lewis Hamilton también apoya esta teoría: "Los Red Bull están ahí con nosotros. Y creo que vamos a tener una muy, muy buena batalla durante el año entre los tres (contando a Ferrari)"."Recuerdo haber crecido viendo a Ayrton (Senna) ganando con el Honda. Eran una fuerza formidable en aquel entonces, y es genial verlos de vuelta", dijo el piloto de Mercedes para concluir.