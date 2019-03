por Trupon » Ayer, 16:02

Hudson escribió: CED escribió:

Para mi gusto, otro gran error de la F1, tener un solo suministrador de gomas.



Bueno, cuando había dos suministradores estábamos peor: en unas carreras ganaban los que llevaban gomas de la marca A, y en otras carreras los que llevaban gomas de la marca B, casi independientemente de qué coche calzase las gomas. Y hasta hubo años en que llevar gomas de un fabricante te condenaba directamente. Más esa carrera en que llevar una marca te permitía correrla y los que llevaban la otra marca no.



En eso no estoy de acuerdo Hudson. Siempre he defendido una filosofía concreta para la F1, según la cual los equipos corran CON todos los recursos posibles, y no CONTRA las circunstancias. Irá contra la igualdad, pero esto es F1, y me gusta que cada equipo pueda utilizar TODOS los recursos que estén a su alcance. Por eso no me gustan neumáticos de una sola marca, que además no ofrecen las prestaciones máximas y cuyo uso está demasiado limitado por normativa; no me gustan las limitaciones de uso y desarrollo de motores, sobre todo si se trata de un concepto nuevo y complejísimo; no me gustan las excesivas limitaciones aerodinámicas y por eso sufrí con la reducción de 2009 y recibí con agrado la evolución de 2017 que ahora se quieren cargar; no me gusta todo lo que empiece por "estandarización de piezas"; me parece bien que se reduzca el consumo y se busque eficiencia, pero no entiendo porqué un coche no puede parar a repostar si quiere; no me gusta que un equipo no pueda poner un coche en pista si quiere para entrenar; etc. etc.