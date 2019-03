por GTO » 25 Marzo 2019, 17:14

La prensa italiana: 'La derrota de Ferrari esconde males más serios'La prensa italiana, contra Ferrari: "El peor inicio desde 2012"Los medios italianos señalan que el cuarto y quinto puesto de Vettel y Leclerc en el GP de Australia son "una gran decepción" .27As Motor 18/03/2019 12:53La Gazzetta dello Sport: "Ferrari mal, se quedó sin podio. Vettel y Leclerc fueron cuarto y quinto y decepcionaron. Ferrari lamentablemente no está bien".Il Messaggero: "Solo hay una palabra para definir el resultado de Ferrari en Australia: decepción. Quienes predijeron el éxito basándose en los test de invierno soñaron. El 'Cavallino' empezó la temporada por debajo de las expectativas. Cuarto y quinto lugar para Vettel y Leclerc, derrotados no solo por Bottas y Hamilton, también por Verstappen con el Red Bull. Es el peor inicio desde 2012 cuando el mejor piloto de la 'Scuderia', Alonso, terminó quinto".Il Corriere della Sera: "O todos estaban equivocados o solo Ferrari estaba equivocado. Caras tristes en Ferrari, nadie esperaba tal resultado. A Binotto le espera un examen difícil, su aventura comienza cuesta arriba y debe tomar una decisión difícil. La derrota de Ferrari en Melbourne esconde algo más, males más serios. A Binotto le toca hacer un diagnóstico y aplicar la terapia".F1sport: "Ferrari comienza muy mal el Mundial de F1 2019. Los dos coches rojos no llegaron al podio en Melbourne y el ritmo de carrera ha generado muchas dudas. A Vettel le adelantó incluso un motor Honda y terminó cuarto. Quinto fue Leclerc que no atacó a su compañero al final. Ningún Ferrari en el podio no es la mejor manera de comenzar la temporada y desde luego no era lo que se esperaba después de unos test de pretemporada tan positivos. Ferrari, demasiado malo para ser verdad. Un motor Honda superando a un Ferrari en carrera, hace unos meses era algo impensable y ahora ha ocurrido en Melbourne".Il Giornale: "En Melbourne, el alemán rojo no tocó balón. Viernes triste, sábado triste y el domingo un regreso a Europa triste. Vettel solo fue cuarto, incluso terminó por detrás de Red Bull en su debut con Honda. Muy poco para las ambiciones de un equipo que, expresado en palabras de Binotto en la víspera de la carrera, tienen "un monoplaza con una importante estabilidad aerodinámica, predecible y constante a velocidades medias y altas". Pero, al parecer, no en Melbourne. En Melburne, el 'Ejército Rojo' quedó a merced de los acontecimientos".La Stampa: "Una gran bofetada para Ferrari que ni siquiera logró subir al podio. Ferrari ni siquiera intentó hacer la vuelta rápida en el final de la carrera".