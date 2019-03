por GTO » 25 Marzo 2019, 22:29

QUEDA CAMINO POR DELANTEMasashi Yamamoto: "Red Bull aún no está al nivel de Mercedes y Ferrari"Esta temporada podríamos presenciar el resurgir de Honda en la Fórmula 1. Después de cuatro años con un rendimiento mediocre, los nipones parecen haber encontrado el camino correcto junto a Red Bull. Así lo demuestra el podio de Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Australia, que además supuso el regreso de la marca japonesa al Top 3 once años después. Tras una etapa nefasta junto a McLaren y un año complicado de la mano de Toro Rosso, Honda está dispuesta a volver a la cima de la categoría, aunque para ello aún tienen un gran trabajo por delante. Su director general, Masashi Yamamoto, asegura que esta es una temporada crucial para el devenir de os nipones dentro de la competición, pues tienen la oportunidad de demostrar que volvieron para quedarse. Del mismo modo, asegura que su objetivo es lograr la primera victoria antes de la llegada del verano."Este es un año muy importante para nosotros, ya que estamos trabajando con dos equipos por primera vez en la era híbrida, así que ahora tenemos una situación en la que intentamos expresar las ganas de Honda de ganar. Esperamos hacerlas realidad, y quizás para verano sea posible. Ojalá, pues nos gustaría. Tenemos la oportunidad de demostrar nuestra filosofía de triunfos. No intentamos tener las expectativas bajas, pero lo importante de las carreras es el resultado. Creemos que no estamos al nivel de Ferrari y Mercedes, por lo que tenemos que ir más allá", ha comentado en palabras concedidas a Motorsport.Yamamoto, junto a HornerDoble trabajoPor otro lado, Yamamoto explica que su reciente alianza con Red Bull no les hará dejar a un lado a Toro Rosso, aunque admite que los objetivos son muy distintos con cada equipo. Respecto a los italianos, señala que esperan acercarse al podio con ellos en algún Gran Premio de la temporada: "Contamos con un objetivo diferente para cada uno de los equipos. Sobre Red Bull, son una escudería puntera: pilotos buenos, gestión y chasis, de modo que tenemos que fabricar un motor bueno. Si podemos hacer eso, pensamos que vamos a recorrer el camino hacia las victorias junto a ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Sobre Toro Rosso, establecimos ya la relación con ellos a lo largo del año pasado y creemos que estamos mejorando. Podemos mostrar nuestro progreso con algo como un podio o una posición cercana al Top 3. Sea como fuere, lo cierto es que con cada equipo tenemos un objetivo", ha expresado a modo de conclusión.