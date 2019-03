por Otani » Hoy, 00:37

La 'mala noticia' es que estos coches seguirán la tendencia marcada en los últimos años y volverán a 'engordar'. En principio, se estima un aumento de peso de 50 kilogramos debido a las piezas estandarizadas en todos los coches.



Se estima que un monoplaza contemporáneo pierde cerca del 80% de su carga aerodinámica cuando se haya metido de lleno en la estela de otro monoplaza, pero la intención es que esa reducción suponga tan sólo el 20% en 2021.

A mí sólo con leer esto ya me basta para pensar que no se están ocupando de los problemas que se tienen que ocupar. ¿Otro aumento de peso? ¿No se dan cuenta que los F1 actuales ya son entre 100 kilos más pesados de lo que deberían? ¿No se dan cuenta de que en las primeras vueltas la sensación de velocidad es mínima y que con esto se va a agravar? ¿Dónde está la rentabilidad de conseguir adelantamientos (y aún está por ver que vaya a ser así) a cambio de unos F1 torpes que se conducen como barcos? Y es que son tan grandes que en circuitos como Australia es imposible meter el coche porque literalmente no cabe.Este es un problema que se ve venir desde hace años, y no sólo no le ponen solución sino que siguen haciendo los coches cada vez más grandes y pesados. Cuando me acuerdo de que los coches de 2010 nos parecían grandes me da la risa.Desde la ignorancia, ¿no es un poco exagerado esto? A los coches les cuesta acercarse lo suficiente como para intentar el adelantamiento, pero aún yendo pegado detrás de otro coche siguen marcando tiempos competitivos. Por ejemplo, un coche que en Australia marcaba 1:27 en aire limpio, detrás de otro coche marcaba 1:29, aproximadamente. No está mal, sólo 2 segundos de pérdida teniendo un déficit del 80% en carga aerodinámica.Igual me equivoco, pero me parecen unas "estimaciones" un poco dudosas.