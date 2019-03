por GTO » Ayer, 22:36

Haas y la amenaza de acabar con los equipos B: "Quieren hacernos daño"Steiner defiende que se aprovechan de un modelo que contempla las reglasVe los esfuerzos de los otros equipos por acabar con las alianzas como un ataqueHaas y la amenaza de acabar con los equipos B: "Quieren hacernos daño" - SoyMotor.comEl jefe de Haas, Guenther Steiner, se siente atacado ante el deseo de las escuderías sin alianzas de acabar con los equipos B. El directivo defiende que su colaboración con Ferrari es una opción que plantean las reglas actuales y que hace la Fórmula 1 más accesible para cualquier conjunto nuevo.Uno de los temas que los equipos piden que se revise para 2021, y que se tratará hoy en la reunión de la FOM, la FIA y las escuderías, son los límites de la colaboración entre equipos. El jefe de Haas, Guenther Steiner, se siente amenazado ante el deseo de la parrilla de acabar con las alianzas en la Fórmula 1, pues asegura que es un modelo totalmente legal y atractivo para captar a conjuntos nuevos."Nos quieren quitar algo para hacernos daños y para hacerse mejores. Optamos por este modelo porque las reglas lo permiten", ha comentado Steiner en declaraciones para la publicación alemana Auto Motor und Sport."El modelo ha demostrado su validez por sí solo, sobre todo para equipos nuevos, que de otro modo no tendrían oportunidad para entrar a la Fórmula 1 así que, ¿por qué cambiarlo? Todo el mundo puede adoptar nuestro modelo. No le digo a Renault lo que deberían hacer", ha añadido.Los demás equipos quieren aclarar las colaboraciones entre equipos porque sospechan que Haas y Alfa Romeo trabajan al servicio de Ferrari y eso anula la competencia justa entre equipos, ya que les da una ventaja automática a esas tres escuderías frente al resto de la parrilla. "Nadie me puede decir que no intercambian datos entre ellos", sospechan desde Racing Point."El director técnico de Alfa Romeo, Simone Resta, se fue de Ferrari a Suiza y no dejaron pasar ni el tiempo necesario por reglamento que se debe esperar en estos casos. Eso significa que ambos equipos saben, por el otro, qué actualizaciones funcionan y cómo, así que pueden dividirse el trabajo entre ellos", añaden desde el conjunto de Lawrence Stroll.