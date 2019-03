por GTO » Ayer, 22:55

Montezemolo revela la razón del fracaso del binomio Alonso-FerrariSeñala su personalidad como posible causa de la falta de éxitoConsidera que Schumacher y Lauda apoyaron más al equipo que AlonsoAplaude que sus dos títulos los haya conseguido sin tener el mejor coche de esos añosLuca di Montezemolo ha expuesto una de las razones por las que cree que el binomio Fernando-Alonso-Ferrari no funcionó. Durante los cinco años que el español intentó ganar el título con la Scuderia, el italiano fue el presidente de la compañía.Luca di Montezemolo, el que fue presidente de Ferrari durante la etapa de Fernando Alonso allí, señala que la personalidad del piloto pudo ser un factor por el que el español no logró ganar el título con la Scuderia. El asturiano estuvo con los de Maranello hasta 2014, cuando decidió empezar una nueva etapa junto a McLaren.El italiano asegura que su manera de actuar era muy diferente a la de campeones como Michael Schumacher o Niki Lauda, que solían apoyar más al equipo en situaciones difíciles."Era Alonso, no era cosa de Alonso-Ferrari. Cuando gana, está contento. Si no gana, es problema del equipo, no está contento. Es decir, no está tan cerca del equipo como Michael o Niki, sobre todo en los momentos difíciles. Estar cerca del equipo en los momentos buenos es fácil", comenta Montezemolo en el podcast oficial de la Fórmula 1 'Beyond the Grid', que estará disponible a partir de este miércoles.Montezemolo cree que Alonso no perdió los campeonatos de 2010 y 2012 por errores propios y recuerda el gran valor que tienen sus dos títulos por haberlos conseguido sin falta de tener el mejor coche de esos años."En términos de rendimiento, Fernando era muy bueno. Para mí, Alonso está, junto con Hamilton y con Vettel y en carrera, muy cerca de Michael. En carrera, Alonso era y es un piloto fantástico. No perdió los campeonatos de 2010 y 2012 por sus errores", ha insistido."Si hubiese ganado un campeonato, hoy estaríamos hablando de algo diferente. Hablamos de que Alonso, a pesar de estar muchos años sin el mejor coche, pudo ganar el Campeonato. Alonso es muy fuerte", ha insistido para terminar.