por Trupon » Ayer, 20:04

La FIA envía a los equipos la lista de piezas estándar de 2021La Federación pretende ahorrar hasta 300.000 euros con las piezas estándarEntre las piezas estándar de la nueva era estará el volanteANA VÁZQUEZ | 29 MAR 2019La FIA ha enviado a los equipos una lista con todas las piezas que serán estándar para 2021 y entre ellas está el volante. Se trata de una de las medidas que se contempla para ahorrar gastos de desarrollo en la categoría, para permitir que ésta sea más accesible a equipos nuevos y que los pequeños, que intentan sobrevivir, no tengan tantos obstáculos.La FIA y la Fórmula 1 tienen algo claro: todo lo que el espectador no ve y que no contribuye en absoluto o muy poco en el tiempo por vuelta debe estandarizarse a partir de 2021. Al aficionado actual del Gran Circo le importa bien poco quién ha fabricado el pedal que presiona Lewis Hamilton para ir a por la Pole Position cada sábado, así que la Federación ha dejado claro a los equipos qué piezas serán estándar para todos los equipos para 2021 a través de una lista.Estas piezas deberán ser de un proveedor externo, el mismo para todos, o las podrá fabricar el equipo, pero de acuerdo a una especificación estándar.VolanteCajas de cambiosCalibradorDiscos de frenoPastillas de frenoColumna de direcciónLlantasHaloEstructuras de impacto laterales y traserasEjesTuercas de las ruedasEje de transmisiónPedales de freno y aceleradorMecanismo de DRSParte interior del depósito de combustibleEquipo de parada en boxes: gato hidráulico y llaves inglesas de impacto.Se espera que no haya quejas por parte de los aficionados respecto a la estandarización, salvo en el caso del volante, ya que esto significará que en el de cada piloto habrá la misma disposición de botones e interruptores y la misma pantalla en el centro. Es posible que la FIA desestime, sin embargo, la estandarización de todo el sistema de transmisión por resultar ésta muy cara. La Federación estima que ahorrarán 300.000 euros en desarrollo de las piezas mencionadas, pues considera que actualmente se gastan fortunas sin sentido en muchas piezas en las que es posible recortar presupuesto.