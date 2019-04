por elmusiloco » Hoy, 09:20

Gracias Trupon por la noticia.



No se como lo miden pero me imagino que son por métodos indirectos que tendrán cierto margen de error.

Por otra parte, entiendo que no todo es CV puros en un motor. También está el par motor, a que rpm se alcanza la potencia óptima, que tan lineal se entrega esa potencia, por no hablar de durabilidad.



En principio Mercedes y Ferrari estarían igualados en un aspecto pero no necesariamente en todos.