por acamba » Ayer, 21:52

Esa defensa agresiva ya es anterior al incumplimiento de órdenes de Leclerc. La primera curva de la carrera Vettel la traza de forma agresiva obligando a frenar a Leclerc.

"Not 100% sure what’s happening. Just push like hell to the end of the race."

Renault Team radio a Fernando Alonso. GP Singapur 2008, vuelta 27.