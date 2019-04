por Trupon » 04 Abril 2019, 21:19

DANIEL RICCIARDO: “SABÍA QUE ME LLEVARÍA TIEMPO, PERO…”El piloto australiano se muestra decepcionado por su rendimiento en este comienzo de temporada, admitiendo que aun no tiene el coche por la mano.POR SERGIO MARTÍNEZ 04 ABRIL 2019No es habitual ver a un piloto del fondo del pelotón dar el salto a un vehículo mejor y ser constantemente más rápido, tal y como ha hecho este año Charles Leclerc, que ha cambiado Alfa Romeo por Ferrari, o mismamente en estos últimos test, cuando George Russell ha cambiado su Williams por nada menos que un Mercedes.El cuento es muy diferente cuando un piloto cambia un vehículo rápido por otro más lento, menos refinado. En este caso, los pilotos necesitan un periodo de adaptación hasta que comienzan a entender el comportamiento del monoplaza. Es precisamente lo que le está ocurriendo a Daniel Ricciardo, que ha pasado de las bondades del chasis Red Bull a uno mucho menos competitivo como es el de Renault.“Sabía que me llevaría tiempo adaptarme, pero para mí, soñaba con subirme y ser competitivo desde la primera vuelta. No es un secreto que he dado un paso atrás en agarre y competitividad respecto al pasado año. Es algo que debo aprender de nuevo.”, aseguró.El piloto australiano confesó que estaba pilotando mal. “He estado sobreconduciendo. Necesito paciencia. No era el plan superar a Nico, pero por ejemplo, la frenada, siendo honestos, no la tengo controlada. Me advirtieron que el coche era delicado en chasis y pianos. Creo que es un área que se puede mejorar, aunque Nico dice que es mucho mejor que el año pasado”, afirmó Ricciardo.En palabras que a buen seguro no gustarán a Cyril Abiteboul, Ricciardo considera que el avance del motor no es gran cosa. Mejor que el de la pasada temporada, pero no mucho mejor, por lo que el fabricante francés sigue en un escalón inferior al de Ferrari y Mercedes.Ricciardo se muestra optimista de cara a China, donde el equipo introducirá mejoras con casi toda seguridad, las cuales ayudarán, según el propio piloto, en la estabilidad de frenada, que es a su juicio de donde sale el tiempo en Fórmula 1, y al mismo tiempo, lo que más le está costando. “Soy optimista, hay mucho margen de mejora”, finalizó el ex piloto de Red Bull.