por Trupon » 04 Abril 2019, 22:00

Eru Ilúvatar escribió: Bufff, me da que este año la culpa de todo va a ser que no han acertado con el diseño, que Gasly nos reventó las piezas en Barcelona, que tenemos problemas con la aerodinámica, hemos fallado con el reglaje...

Pero me juego aquí y ahora que obtendrán los mejores resultados en los circuitos donde la unidad de potencia no sea tan determinante.

Bueno, si ellos mismos lo dicen.... De todos modos a que llamas "circuitos donde la unidad de potencia no sea tan determinante"? ¿Te refieres a los que menos recas tienen? No comparto mucho esa clasificacion. Para mi hay circuitos de baja, media y alta carga aerodinamica. Ademas en un monoplaza de F1 no solo hay que tener en cuenta chasis/motor. Esta la eficiencia aerodinamica, la resistencia al aire, etc. etc. Veremos que tal le va a Red Bull.