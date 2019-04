por Trupon » 06 Abril 2019, 13:24

Mercedes teme que la potencia de Ferrari haga estragos en China

Bottas y Wolff sitúan a la Scuderia como favorita en la carrera de Shanghái

Remarcan que, en Baréin, su superioridad se cimentó en las rectas

MARTÍ MUÑOZ | 6 ABR 2019Valtteri Bottas teme que la superioridad de Ferrari sea aún más pronunciada en China que en Baréin por las largas rectas del circuito de Shanghái, donde la potencia de los SF90 puede hacer mella en los W10.Puede que Mercedes salvara su visita a Sakhir con un doblete, pero a nadie se le escapa que fue del todo extraordinario y que hubiera sido imposible de no ser por los errores técnicos –Charles Leclerc–y humanos –Sebastian Vettel– de los hombres de rojo.La pregunta que se formula toda la Fórmula 1 es si Ferrari será capaz de mantener el espléndido nivel de Baréin o si Mercedes podrá pelear por méritos propios como en Australia.A juzgar por las palabras de Valtteri Bottas, las flechas de plata se mentalizan para lo peor de cara a las próximas rondas del calendario. Saben que Ferrari fue muy fuerte en las rectas de Sakhir y constatan que China y Azerbaiyán tienen rectas en abundancia."China y Bakú tienen rectas enormes. Creo que –en Baréin– nos sacaban cuatro décimas en las rectas. Y no podemos encontrar cuatro décimas así como así", comenta el finlandés según recoge el portal RaceFans.net."Nosotros mejoramos el coche constantemente. Tenemos que revisar qué podemos hacer en las rectas, pero será duro".Otro protagonista que comparte el mismo discurso es Toto Wolff. El jefe del equipo de Brackley admite que Ferrari será la favorita en China, siempre que la fiabilidad les permite rodar a pleno rendimiento."Si son capaces de mantener ese nivel de potencia… No sé qué falló en el motor –de Charles Leclerc–, pero si en Shanghái pueden mantener ese nivel de potencia serán claramente los favoritos en una pista donde la potencia es tan sensible como en Shanghái. Puede quee el beneficio por vuelta sea mayor que en Baréin".En las últimas horas, Ferrari ha confirmado que Leclerc sufrió un cortocircuito en el sistema de control del sistema de inyección del motor, de ahí la pérdida de potencia que le costó la victoria.Desde Maranello aseguran que no hay precedentes para esta avería, si bien es cierto que la fiabilidad ha sido un problema recurrente desde los test de pretemporada. De hecho, Helmut Marko se aventuró a decir que Ferrari rodó en un modo conservador en Australia por un problema de refrigeración. La Scuderia desmintió públicamente su hipótesis.