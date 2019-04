por Trupon » Ayer, 10:23

El motor de Ferrari levanta sospechas entre sus rivales

La competencia de la Scuderia cree que usan algún truco para obtener más potencia

Se preguntan por qué esperaron a Baréin para demostrar su superioridad

ANA VÁZQUEZ | 8 ABR 2019Mercedes y Red Bull salieron de Baréin con gran preocupación respecto a la superioridad de Ferrari. Los dos equipos se preguntan qué truco usa la Scuderia para tener una ventaja de cinco décimas en recta y por qué no lo usaron en pretemporada y en Australia.Mercedes ha ganado las dos primeras carreras de la temporada, pero lejos de considerarse favoritos para esta temporada, temen la superioridad mostrada por Ferrari en las rectas de Baréin. Toto Wolff y Valtteri Bottas les ven como los claros ganadores de China y Azerbaiyán y el ingeniero de Red Bull Adrian Newey advierte de que su gran ventaja está en su motor de combustión y en la energía eléctrica."El año pasado nos ganaron en la fase de aceleración. A máxima velocidad estábamos igualados. Ahora son más rápidos en las rectas de principio a fin. Nuestra velocidad en la recta no da para más en un punto determinado porque el MGU-K ya no entrega potencia. El MGU-K de Ferrari siempre está encendido, no se apaga", ha indicado Newey en declaraciones para la publicación alemana Auto Motor und Sport."Parece que tienen ventaja en el motor de combustión y en la energía eléctrica, peroensábamos que la FIA había eliminado todos los posibles vacíos legales de la normativa", ha indicado Newey.Los otros equipos también creen que sólo Ferrari se beneficia de su milagroso motor y no sus clientes, pues Haas está seis décimas por detrás del fabricante en las rectas. Tanto los estadounidenses como Alfa Romeo pueden mantener la velocidad de los SF90 al comienzo de las rectas, pero no en la segunda mitad.El paso hacia delante de Ferrari resulta todavía más sospechoso si se recuerda que los motores se sellaron en Melbourne y no se han podido tocar desde entonces. Además, desde Shell no han anunciado que hayan introducido un nuevo combustible, a pesar de que los sentidos de Christian Horner le hacen creer lo contrario."El combustible del garaje de Ferrari huele a zumo de pomelo", ha comentado Horner en declaraciones para la publicación alemana Auto Motor und Sport.Sea como sea, los análisis del resto de equipos concluyen que Ferrari tuvo ventaja desde el principio, pero que no la mostró hasta Baréin. En Barcelona porque no quería y en Melbourne porque no podía. Ahora la temen para Shanghái y Bakú.