Steiner: "Ya es un desafío para un equipo como el nuestro, que estamos compitiendo contra los tres mejores equipos, que tienen un 30% más de recursos que nosotros", ha mencionado Steiner. "Si son capaces de combinar sus recursos con otros equipos, o de obtener los beneficios de las sinergias dentro del alcance de un tope presupuestario, eso será un problema para nosotros y un problema para al menos otros dos equipos en la parrilla", ha añadido. "Sólo tenemos que gastar más dinero. Se necesita más gente para hacerlo. Podíamos hacer fácilmente el trabajo sin hacer los frenos, pero ahora tenemos que hacerlos", ha mencionado. "Hemos superado obstáculos más grandes. No voy a perder el sueño por eso. Y una buena razón es mirar dónde estamos hoy y mirar dónde está –Renault– hoy", ha agregado Steiner."Deberían hacer un mejor trabajo y entonces no tendrían ninguna tensión. Está en sus propias manos", ha contestado. "En mi opinión, ellos mismos crearon el problema al no hacer lo suficiente y gastar demasiado dinero. Creo que necesitan mejorar su propio juego y no tratar de disminuir nuestro rendimiento al obstaculizarnos. No se están acercando a los grandes, ese es el problema", ha opinado el jefe de Haas. "¿Cuál es la diferencia entre que nosotros no ganemos y ellos no ganen? Que no ganemos no es su problema", ha criticado. "Su problema es que seamos mejores que ellos y usan el 'no podemos ganar' como excusa. ¿Pueden ganar? No lo parece", ha sentenciado Guenther Steiner."A nadie le importaría si estuviéramos los últimos. Todo el mundo estaría contento. Eso es lo que todos esperaban. Ahí nos imaginaban cuando entramos en Fórmula 1. La gente se ha vuelto más crítica con los años. Depende de nuestras clasificaciones. Tras un tiempo, te acostumbras. Vives con ello y no te importa", ha comentado Steiner en declaraciones para el portal web estadounidense Motorsport.com. "La gente que dice eso no sé lo que quieren decir. Pienso que no saben lo que quieren decir. Normalmente son los que no entienden por qué hacemos un trabajo tan bueno. Simplemente dicen que copiamos a Ferrari. Lo que puedes y no puedes hacer está escrito y nosotros hacemos todo según las reglas. No me importa si tienen una mala opinión sobre nosotros", ha añadido el jefe de Haas.Brawn: “El modelo Haas es interesante y ha sido muy exitoso. Es algo que tenemos que mantener para el futuro, para que un equipo pequeño venga y sea bastante respetable. Hay algo de recorte que debemos hacer sobre lo que han podido hacer, pero todo el crédito es para ellos, tomaron un modelo que estaba allí y que nadie había explotado tanto como lo hicieron, y es una gran historia”, comenta Ross Brawn para Sky Sports F1.