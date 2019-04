por GTO » Ayer, 19:29

Villeneuve: "En otro equipo Verstappen no hubiera durado tanto en Fórmula 1"Le ve ya listo para luchar por su primer título en la categoría reinaSe alegra de su ascenso desde la Fórmula 3: "No puedes rechazar esa oportunidad"Jacques Villeneuve considera que la de Max Verstappen y Red Bull es una de las colaboraciones más acertadas de la historia de la Fórmula 1. El expiloto cree que el holandés ha dado con el equipo adecuado y le ve como campeón del mundo en los próximos años.Jacques Villeneuve opina que Max Verstappen y Red Bull hacen una pareja ideal. El campeón de Fórmula 1 de 1997 destaca la suerte que ha tenido el holandés al encontrar a un equipo que se haya puesto a su servicio y duda que con cualquier otra escudería hubiera tenido tanta fortuna."Max hizo la elección correcta al optar por Red Bull. Encaja muy bien con el equipo porque han construido el conjunto alrededor de un piloto. Si pilotara para otro equipo, no creo que hubiera durado tanto en Fórmula 1", ha comentado Villeneuve en declaraciones para el portal web holandés Racing News 365.Así, Villeneuve ya ve a Verstappen preparado para luchar por su primer título de Fórmula 1 y espera que lo logre en las siguientes temporadas. "Lo ha hecho bien en los últimos tres años, pero digámoslo así, ya no es el piloto de hace tres años. Ahora mismo podría competir por el título con un buen coche. Puede que esa oportunidad no llegue esta temporada, pero creo que está listo para hacerlo los próximos años", ha añadido.Villeneuve aplaude el ascenso de Verstappen desde la Fórmula 3 y aunque cree que hubiera sido mejor para él haber pasado por la Fórmula 2, entiende su decisión de debutar lo más pronto posible."Puede parecer claro que si te ofrecen la oportunidad de pilotar en la Fórmula 1, aceptes. Como piloto joven, nunca sabes qué te deparará una temporada en Fórmula 2, así que tienes que decidirte por la Fórmula 1 cuando te llega esa opción", ha insistido el canadiense."Los pilotos que acceden a la Fórmula 1 deben estar listos inmediatamente para competir. Eso significa que debes aprender mucho en la antesala. Así es cómo Verstappen debería haber debutado en Fórmula 1, pero le llegó la oportunidad mucho más joven y con menos experiencia. Puedo entender que aceptes la oportunidad porque no puedes rechazarla", ha compartido.Por último, aplaude la gestión de Max por parte de su padre, Jos Verstappen, con el que Villeneuve coincidió en Fórmula 1. "Jos jugó de forma muy inteligente. Claramente le ha mostrado a Red Bull que Max puede ser muy importante para el equipo. Funcionó y ahora el equipo está construido totalmente alrededor de Max. Nunca lo hubieran logrado con cualquier otra escudería", ha expresado para terminar.