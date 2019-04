por GTO » Hoy, 09:26

Eru Ilúvatar escribió: [

Las dos categorías han existido siempre, fue Enzo Ferrari el que despreciaba a esta segunda categoría con el termino "garagisti" lo que igualó las cosas fue la aerodinámica y la FOCA, es decir, innovación tecnológica y mejor reparto de los beneficios.

La aerodinámica y la ayuda tecnológica que ahora parece que sea el mal y un reparto más equitativo que iguale presupuestos, casualidad que contra esto todo se opongan los equipos con una fábrica detrás. Si atendemos a los comentarios vertidos en ese sentido en los últimos hilos ¿de donde vienen? Renault, Mercedes y Ferrari. No, no son tontos, pero que no nos hagan tontos a nosotros.

El argumento de "Eso ha existido siempre" es el peor conformismo que existe, si las grandes mentes se hubieran dirigido por el, estaríamos empezando la edad media.Y además es falso. Solo hay que mirar los podios que han hecho los equipos que no son mercedes, ferrari o RBR desde 2014 y mirar los podios que hicieron entre 2009 y 2013 para darse cuenta que es falso. Siempre ha habido equipos que lideran y equipos de media tabla, pero no una separación tan alarmante de dos categorías, separadas por mas de 1 seg por vuelta.Ferrari ha sido junto con mercedes el precursor de volver a las 2 categorías, y sus seguidores no quieren ni escuchar las propuestas de liberty, por que saben que están encaminadas a romper este clasismo.Los grandes equipos ejercen el poder, cuando la competencia se decide por los motores que solo ellos fabrican, no son tontos, son avaros y déspotas.La fia debe vigilar por la justicia en la reglamentación y la Fom en que la popularidad del deporte aumente con la calidad del espectaculo, y ahi es donde se encuentran.Para nada estoy en contra de la aerodinámica, siempre que hablemos de cambios encaminados a que haya mas oportunidad de adelantar y a la tecnologia, siempre que esta no suponga un elemento de poder, como lo esta siendo los motores V6t. Gracias a ellos, dos fabricantes controlan el rendimiento de casi toda la parrilla.Pero la solución no son los equipos clones, Moto gp no es la F1, allí hay 4 equipos de fábrica y punto, nadie más hace motos, los demás son equipos clientes. Es otro modelo diferente que nada tiene que ver con la F1.La F1 son 10 equipos que deben hacer sus coches y el que lo hace mejor gana, hoy el motor que solo lo fabrican 4, es el que manda, y esto ha dividido claramente a la parrilla en 2 categorías. La F1 debe volver a que el motor no sea el que determina a este nivel el rendimiento, para que los equipos no motorizados que son 7, vuelvan a tener una oportunidad. Si no, los equipos independientes, serán sustituidos por equipos cliente como Haas, que alquilan tecnologia, y la F1 será cosa de 2 o 3 como esta siendo desde 2014