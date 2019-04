por Otani » Hoy, 09:47

Eru Ilúvatar escribió: No estoy nada de acuerdo, si eso fuera cierto habríamos notado una pauta divergente en cuanto a la igualdad entre compañeros de equipo en comparación a la historia moderna de la F1 y esto no es así.(y que conste que hoy en día los pilotos están mejor preparados e igualados entre sí que sus antecesores en décadas pasadas) El piloto siguen siendo determinante cuando hay igualdad en los monoplazas y los monoplazas siguen siendo determinantes a la hora de conformar la parrilla y discernir quienes luchan por el campeonato y quienes por no ser últimos. A mi esto de Nico me suena a la típica sobrada de piloto que piensa que es la ostia y si no aplasta a sus rivales es porque esto se conduce solo y no hay margen para que los talentosos como él puedan marcar la diferencia.

Sí, aumentamos la distancia de frenado drásticamente y luego cuando veamos que los tiempos caen 3 o 4 segundos por vuelta, empezarán a salir las comparaciones de tiempos de alguna temporada pasada, y las discusiones por la lentitud de los coches. El cuento de nunca acabar.Lo vemos igual. Es gracioso porque si te vas a 2014, cuando había distancias de frenado más largas, coches más propensos al contravolante y a la derrapada por la falta de agarre, muchos más errores, etc, también decían que eran fáciles de conducir. Y luego tenías a casos como el de Alonso metiéndole un 17-3 a Kimi en clasificación, o Ricciardo sacándole 70 puntos a Vettel. El piloto importaba entonces e importa ahora, lo que pasa es que estos son como políticos y hay que coger con pinzas lo que dicen.En lo del peso de los coches tiene bastante razón, eso sí. Aunque no sé si tiene mucha importancia para el tema de la dificultad, los coches yo diría que ya son más rápidos que los V8 con repostajes del período 2006-09. Que eran coches muy rápidos en carrera, así que ya no se puede decir que estos coches sean lentos. Lo son mucho más que en clasificación por el ERS y por la gasolina que llevan encima, pero no son lentos.Lo que no sé es en qué momento daría más importancia al piloto que los coches fueran más ligeros. Ves los coches de 2009, que eran muchísimo más ligeros pero con mucha menos carga aerodinámica, y no veo que fueran tan complicados de llevar. De hecho yo creo que iban más sobre raíles que ahora.