RED BULL ASEGURA QUE MERCEDES MANTIENE CONTACTO REGULAR CON MAX VERSTAPPEN

El padre de la criatura, sin embargo, ha desmentido que Toto Wolff llame a su vástago con cierta regularidad.

“Es cierto que hay una cláusula de rendimiento en el contrato de Max Verstappen. Toto Wolff llama regularmente a Max y a su padre, pero estoy tranquilo al respecto. Él se siente bien con nosotros y si le damos material ganador, no me preocuparé sobre si se queda o no.”

“Es una tontería. Toto nunca llama a Max. No creo siquiera que tenga su número de teléfono. De vez en cuando hablo con Toto, pero es algo que tiene sentido. Estamos satisfechos con Red Bull y el nuevo acuerdo con Honda. Estamos trabajando juntos para hacer realidad un sueño.”

El mundo de la Fórmula 1 está repleto de personajes muy particulares, genios en su profesión pero maniáticos hasta puntos enfermizos. Pocos son los que consiguen pasar inadvertidos, y sin lugar a dudas, Helmut Marko no es uno de ellos. Encargado de la gestión del Red Bull Junior Team, reúne cuantiosas cualidades que no desearías en el manejo de jóvenes talentos. Conocido por provocar incendios en el seno de su equipo en lugar de apaciguarlos, y de posicionarse abiertamente a favor de uno de sus pilotos, siempre los venidos de la cantera, hasta el punto de crear división. Sus declaraciones acostumbran a estar fuera de contexto, y por norma tiene que venir un miembro del equipo a matizarlas o directamente desmentirlas. Su presencia de portavoz del equipo, saltándose el mando de Horner, solo se explica por su grandísima amistad por Dietrich Mateschitz.En esta ocasión, Marko, en conversaciones con Aubild, ha venido a señalar que Mercedes está tanteando a su piloto, el cual podría quedar libre de su contrato si el rendimiento del Red Bull no alcanza unos mínimos., aseguró Helmut.Estas palabras, nada inocentes, han tenido que ser desmentidas, en esta ocasión, por Jos Verstappen, en medios locales., aseguró.Lewis Hamilton es de los más veteranos de la parrilla, y sobre todo, ha tenido una larguísima racha de éxitos. Dos ingredientes que le colocan en la casilla de salida de una hipotética retirada en el momento en el que Mercedes deje de tener un vehículo dominador, por lo que es lícito pensar que el equipo de las flechas plateadas vaya a por Verstappen. Y así lo piensa Marko.