por GTO » Ayer, 23:44

Así ha cambiado la F1 en mil carrerasLa Fórmula 1 celebra este fin de semana, con el GP de China, su carrera número 1.000 desde que echó a andar en 1950La cima tecnológica del deporte del motor sigue buscando fórmulas para aumentar el espectáculo, pero no puede evitar las eras de dominio largas de las marcas que imponen su mecánicaFangio y Hamilton. Pasado y presente de la F1Fangio y Hamilton. Pasado y presente de la F1 (MD)El Mundial de Fórmula 1 celebrará su Gran Premio 1000 el domingo en China. Son casi siete décadas de historia, pero la cima tecnológica del deporte del motor ya no tiene mucho en común con aquella primera carrera en mayo de 1950 en Silverstone.Todo ha crecido. El número de carreras ha aumentado de siete a 21 y podría subir a 25 en los próximos años, abriendo cada vez más mercados nuevos en economías emergentes. Entre los GP originales, cinco todavía están en el calendario (Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Italia, Mónaco). Y en 69 años, la F1 ha visitado 32 países y 72 circuitos, aunque en la actualidad mantiene un continente alejado de su calendario, África.Crece el número de carreras y, curiosamente, ha descendido el número de pilotos que disputacan cada carrera. Llegaron a ser 41 en Alemania en 1953, y serán solo 20 en China este fin de semana. También los pilotos actuales son, como promedio, más jóvenes. Giuseppe ‘Nino’ Farina tenía 43 años cuando ganó en 1950 la primera carrera de la F1. El piloto de más edad en China será Raikkonen (39) y el más joven, Lando Norris (19). La mitad de la parrilla actual tiene 25 años o menos, señal inequívoca de la renovación profunda en la política de las escuderías, que cada vez confían más en sus academias de jóvenes pilotos. Protegido por Red Bull, Sebastian Vettel fue en 2010 el campeón más joven del mundo, con 23 años, y en la misma ‘cuadra, Max Verstappen es el ganador más joven de un GP, ​​18 años en Montmeló en 2016.Fernando Alonso y Michael Schumacher. El único español campeón del mundo y el alemán, recordman de títulos y victoriasFerrari y los demásSolo dos equipos sobreviven desde aquella remota primera carrera en 1950: Ferrari y Alfa Romeo, este último gracias a un cambio de nombre de Sauber. Ferrari es la única escudería que ha estado presente en todas las ediciones del campeonato. Su premio, más allá de épocas mejores o peores y altibajos, es acumular casi todos los récords de constructores: títulos, victorias, poles, 974 carreras disputadas...Mecánica, el gran cambioLa mayor evolución, lógico en un campeonato basado en la búsqueda de la más alta tecnología, se encuentra en la mecánica, un desafío constante para un campeonato que necesita justificarse año a año como cima del ‘I+D’ de las grandes marcas. Y aunque la F1 no se ha estancado, no siempre ha logrado traducir sus pautas mecánicas en un mejor espectáculo o en un campeonato competido y atractivo. La categoría no ha podido evitar eras largas de dominio de marcas que imponen su mecánica y la pericia de sus ingenieros, como está ocurriendo ahora con Mercedes.Todos los coches del GP inaugural tenían el motor en la parte delantera. desde principos de los años 60, por iniciativa del ingeniero británico John Cooper, están en la parte trasera. Las preocupaciones medioambientales acabaron con los motores térmicos que equiparon a la F1 desde sus inicios. Desde 2014 llevan motores híbridos, que funcionan no solo con combustible, sino también con frenado de recuperación de energía y calor del escape. Y la aerodinámica, un factor inexistente en 1950, es hoy tan importante que decide incluso títulos.63 km/h en 69 añosEn un ejercicio de simplificación, se puede decir que la F1 ha ganado 63 km/h de velocidad en sus 69 años de vida. Farina ganó el GP de Italia 1950 en Monza, el circuito más rápido del calendario, a una velocidad promedio de 176,543 km / h. En 2018, Lewis Hamilton hizo de media 239.288 km / h.con máximas de 370 km/h.Más seguraPero quizás el cambio más trascendental y positivo es la seguridad. En 1950, los pilotos no tenían cinturón de seguridad y el casco a veces se reducía a una cubierta de cuero. En 2019 visten monos ignífugos y desde el año pasado les protege una estructura colocada encima de la cabina, el halo. La muerte, que llegó a ser un triste protagonista habitual en los primeros años, aparece muy esporádicamente en la actualidad. Entre las dos últimas (Ayrtos Senna en 1994 y Jules Bianchi en 2014) pasaron 20 años.