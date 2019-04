por GTO » Hoy, 15:27

EL GP DE CHINA ES VITAL PARA MCLARENPor qué Carlos Sainz y McLaren se frotan las manos... y pasan de lo de VerstappenEl MCL34 es todavía una incógnita. La pista de Shanghai será una nueva prueba del algodón para el monoplaza británico, quizás la más importante entre los tres circuitos visitados hasta el momentoCarlos Sainz en las pasadas pruebas en Bahrein. (EFE)Que la progresión de McLaren en 2019 es una realidad confirmada recientemente hasta por el propio Adrian Newey. Pero hasta dónde puede remontar el MCL34 es todavía una incógnita. La pista de Shanghai será una nueva prueba del algodón para el monoplaza británico, quizás la más importante entre los tres circuitos visitados hasta el momento. Si McLaren brilla en el Gran Premio de China quizás sean más factibles las opciones para aspirar al cuarto puesto en la jerarquía de la Fórmula 1 durante el transcurso de esta temporada. ¿Por qué?“Es un gran premio importante, porque es un circuito muy diferente al de Bahrein”, explica Carlos Sainz antes de afrontar el fin de semana chino, “allí necesitas mucha estabilidad en el tren trasero, cuidar el neumático trasero. Aquí es al contrario, mucho tren delantero, necesitas que el coche sea ágil, que puedas tener mucha carga en curva rápida. Si conseguimos ir bien aquí será un gran paso adelante para el equipo, porque serán dos o tres tipos de circuitos diferentes donde el coche se comporta decentemente”. ¿Estaría entonces a tiro Red Bull, como fue el caso de Bahrein?"Barhein fue extraño"McLaren hubo de corregir la filosofía aerodinámica del MCL33, lastrado por su ineficacia en curva y los ‘parches’ aerodinámicos necesarios para limitar sus carencias, lo que supuso como efecto colateral un mayor ‘drag’ en las rectas. Con el MCL34, los técnicos británicos han buscado corregir el tiro. La progresión de Renault también aporta su granito de arena. En Montmeló o Bahrein el monoplaza británico disfrutaba de unas velocidades punta infinitamente superiores a las de 2018. Hasta ahora, los dos pilotos han entrado fácilmente en el Q3, otro de los calvarios del pasado año. Y Sainz atacó a Verstappen en Bahrein a comienzo de la carrera porque se sentía superior al Red Bull y con el mismo ritmo que Bottas. Pero Shanghai no es Sakhir, y el MCL34 afronta un circuito que podría no ser tan propicio para la personalidad básica del monoplaza.El trazado de Bahrein era pista de tracción, 'stop and go', de mayor exigencia sobre el neumático trasero. En Shanghai, las largas curvas con amplio apoyo requieren otro tipo de comportamiento aerodinámico. De momento, Sainz (también Lando Norris transmite las mismas sensaciones) se muestra optimista: “Si miro a la tabla de puntos estaría muy frustrado, pero estoy orgulloso de cómo el equipo está trabajando, de cómo me he adaptado muy rápidamente al coche, lo rápido que puedo ser con este monoplaza. Me da gran confianza y estabilidad mental para saber que los puntos llegarán finalmente. Me gustaría que el coche fuera más fiable, en este aspecto hay debilidades y cosas que mejorar en el equipo, pero por el resto estoy muy contento”.Carlos Sainz persiguiendo a Verstappen en Bahrein.¿Y Red Bull? ¿Podrían repetirse las imágenes de Sakhir, incidente con Verstappen al margen? “Aún no estamos con el Red Bull, Barhein fue un fin de semana extraño para ellos, y extremadamente bueno para nosotros. Esta es una pista ‘front limited’ (en el argot, una pista donde el eje delantero resulta clave), y sabemos que aquí va un poco en contra nuestras debilidades, aún tenemos algunos problemas que solucionar. Si podemos ser fuertes en China, empezaré a sentirme más positivo para el resto, porque seríamos entonces rápidos en tres pistas totalmente diferentes”. Sainz también reconocía en equipo y fabricante de motores que “se nota el avance, pero también hace falta la fiabilidad”. En este sentido, Renault introduce en China una nueva MGU-K para solucionar problemas anteriores."Para eso me fichó McLaren"Recordando el incidente con el piloto holandés, y después de haber analizado la maniobra con reposo, Sainz se reafirma en su actuación de la pasada carrera a pesar de quedar eliminado tras el toque con Verstappen. “Intentaba adelantar, iba bastante por delante de él en la frenada, y pensaba que le había pasado por el efecto con el DRS, que era enorme, y con el viento. Hice lo mejor que pude para aprovechar las oportunidades. Él defiende fuerte y siempre está al límite, pero juego limpio, no tengo nada que lamentar, lo intentaría otra vez si lo tuviera que hacer”.Sainz rechazaba que hubiera existido precipitación por su parte, y no parece que encontrara reproches por parte del equipo. “Creo que el equipo estaba contento de que pudiera luchar con un Red Bull, con cualquiera si tengo una oportunidad, y si es un Red Bull mejor, significa que lo estamos haciendo bien. Así que no voy a levantar el pie porque sea un Red Bull o esté quinto, tenga que llevar el coche a la meta o no…Lucharé con cualquiera si tengo la oportunidad este año. Es para lo que me ha fichado McLaren y es por lo que soy un piloto de Fórmula 1. Estoy disfrutando, incluso después del accidente, lo hubiera intentado otra vez, al cien por cien”."Me siento mayor con 24 años"Sainz, como todos los pilotos de la actual parrilla, será uno de los protagonistas en el Gran Premio número 1.000 de la Fórmula 1, lo que también le servía para reflexionar sobre su carrera. “Enhorabuena, y a mí porque he formado parte de casi en cien de ellos a mitad mediados de esta temporada, lo que me hace sentirme mayor con solo 24 años”, explicaba el piloto madrileño, quien también recordaba cuándo se ‘enganchó’ a la Fórmula 1. “Siempre lo digo, lo que me enganchó a la F1 fueron los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Donde tenía diez, doce añitos y me divertía mucho y me apetecía llegar a ser piloto de F1. Fueron los años que más me gusta ahora ver carreras de entonces. Y luego también he ido aprendiendo a medida que crecía, y empecé a conocer a Ayrton Senna, Alain Prost, Lauda… Ibas aprendiendo un poco de historia, y te das cuenta de lo increíble que es este deporte”.Sainz también reconocía la singular sensación singular de haber llegado a enfrentarse al piloto que le inspiró cuando era niño. “Competir con Alonso fue un sueño hecho realidad, un sueño cumplido. El compartir test en el box recientemente con él también fue una sensación especial (después del Gran Premio de Bahrein). Así que muy contento de ir cumpliendo sueños y objetivos. Lo piensas hace doce años o trece de que esto hubiese pasado, y aquel niño Carlos le hubiese puesto muy contento”.